Les Blazers se cherchent encore un patron

Après avoir battu Phoenix, Portland espérait enchaîner avec la réception de Washington. Face à une des pires équipes de la ligue, et même si les Blazers ne sont guère meilleurs, il y avait un coup à jouer. Sauf que tout est rapidement tombé à l’eau, avec un premier quart-temps raté.

Les chiffres le montrent parfaitement : seulement 24 points marqués à 37% de réussite au shoot, 1/7 à 3-pts, cinq ballons perdus et un écart qui est monté jusqu’à 16 unités…

« C’était terrible », soupire Chauncey Billups à The Oregonian. « On en a parlé toute la journée, pour préparer les gars au rythme. Les Wizards courent énormément et ont beaucoup de shooteurs. Ils sont donc dangereux. On tente d’être préparé, et pourtant, on se fait totalement dominer. C’est décevant, vraiment. »

Et ce n’est pas la première fois puisque Portland est la pire équipe de la ligue en premier quart-temps (-17.4 points sur 100 possessions). Pour leur coach, il manque un leader, une vraie star pour sonner la charge.

« On a des bons joueurs, dont certains vont devenir des All-Stars. Mais actuellement, on n’a pas ce joueur à qui on peut donner le ballon et qui peut nous lancer dans les quatre ou cinq premières minutes du match. On ne l’a pas, tout simplement, donc on doit le faire collectivement. »

Anfernee Simons a essayé

C’était évidemment Damian Lillard qui occupait ce rôle ces dernières années. Jerami Grant, Malcolm Brogdon ou Anfernee Simons ne sont pas du même calibre, et Chauncey Billups parle de joueurs comme Damian Lillard donc, ou encore Luka Doncic, Stephen Curry ou Kevin Durant.

Anfernee Simons a pourtant voulu le faire contre les Wizards. Il a shooté huit fois en premier quart-temps. « J’ai l’impression d’avoir essayé de lancer mon équipe », remarque-t-il. En vain donc, surtout avec son 0/4 à 3-pts. « Ces shoots peuvent parfois déstabiliser l’équipe, surtout quand on ne les marque pas », ajoute-t-il.

En attendant de trouver ce sauveur en début de match, les Blazers sont-ils condamnés à rater leur entame ? Pas forcément, mais il faut absolument corriger ce défaut.

« C’est plus facile à dire qu’à faire », répond Anfernee Simons. « On veut faire des bons départs et on est conscient que les mauvaises entames nous mettent dans une situation difficile. On se tire une balle dans le pied. »