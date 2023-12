Torrey Craig assure qu’il va revenir plus vite que prévu

Entre huit et dix semaines. C’est l’indisponibilité prévue pour Torrey Craig, victime d’une fasciite plantaire au pied droit. Le « glue guy » des Bulls s’est blessé au plus mauvais moment puisque sa formation reste sur sept victoires en dix matches, mais il prévient qu’il n’attendra pas la coupure du All-Star Game pour revenir !

« En général, mon corps guérit assez vite, donc je ne pense pas que ce soit le délai exact », a-t-il expliqué. « Je pense que je serai de retour plus tôt que cela, mais nous verrons bien. »

Au départ, il pensait avoir déchiré… sa chaussure

Un journaliste lui demande alors quel est son pronostic… « Deux semaines ? » se marre-t-il. « Plus sérieusement, on verra… Je me sens de mieux en mieux, chaque jour qui passe. Je vais simplement m’en remettre et poursuivre les soins pour m’assurer d’être le plus costaud possible et éviter de me blesser à nouveau. »

Sur le coup, lorsqu’il est blessé, Torrey Craig pensait avoir simplement déchiré sa chaussure ! En fait, c’était l’aponévrose de sa voûte plantaire…

« C’est sûr que ça craint mais il faut prendre les choses au jour le jour. Être blessé, ça craint quoi qu’il arrive. Je suis simplement heureux qu’on gagne des matches » conclut-il. « Je vais essayer d’aider du mieux que je peux. Sur le banc, si je vois quelque chose qui peut aider à gagner un match, si je peux donner des conseils aux gars, les motiver de quelque manière que ce soit ou utiliser ma voix, je le ferai. Je vais exprimer mon point de vue, et parler aux gars au maximum. »