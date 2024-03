Khris Middleton tient bien la chandelle

Dans la récente victoire contre les Rockets, Khris Middleton a inscrit 20 points. Cette rencontre, sa première à 20 unités de la saison, symbolise parfaitement son nouveau rôle dans l’attaque de Milwaukee.

L’ailier est comme toujours derrière Giannis Antetokounmpo dans la hiérarchie. Mais également derrière Damian Lillard désormais. « Si on veut dire que c’est une troisième option, c’est une superbe troisième option à avoir », juge ainsi Ime Udoka, le coach des Rockets.

Un équilibre à trouver

Il a certes moins de ballons et de shoots, mais quand les défenses sont concentrées sur le Grec et l’ancien de Portland, il a de l’espace pour frapper. « Cela fait partie de mon rôle maintenant. Je dois savoir quand être agressif, quand faire tourner », résume-t-il pour ESPN.

Ne vit-il pas mal cette petite rétrogradation ? Lui, triple All-Star et lieutenant de Giannis Antetokounmpo pendant plusieurs saisons, qui tournait alors à 20 points par match.

« J’ai souvent joué comme shooteur, sans ballon, au lycée ou à l’université », se souvient-il. « C’est un équilibre. Parfois, je vais avoir le ballon, parfois non et c’est très bien. C’est facile. Peu importe la configuration, on a des joueurs altruistes qui peuvent conclure le match avec Giannis, Dame et moi. »

De ce match contre Houston, on a surtout retenu le record au rebond de Giannis ou encore les 39 points de Damian Lillard. Moins les 14 points dans le dernier quart-temps du champion 2021. C’est ça aussi, être la troisième option.

« Dame a le ballon, moi aussi, et peut-être que Khris l’a un peu moins », souligne le double MVP et MVP des Finals 2021. « Mais, au fond, c’est un professionnel. Il sait ce que gagner demande. Il connaît son rôle. On aura besoin, dans les moments importants, qu’il marque. Il le sait, il doit rester prêt pour ça. Depuis le début de saison, il joue son rôle à la perfection, on ne peut pas lui en demander plus. »

« Quand Khris Middleton est sur le terrain, on est une meilleure équipe »

Surtout qu’il monte en puissance au niveau de son temps de jeu, après son opération du genou durant l’intersaison. Après 16 minutes par match en octobre, il a tourné à 21 en novembre et flirte avec les 30 minutes en décembre.

« Il y a eu des matches où il était bon et c’était difficile pour nous car on devait le sortir alors que les rencontres étaient serrées », explique Adrian Griffin. « Maintenant, ses minutes sont plus constantes et il se sent mieux les lendemains de match. C’est énorme pour nous car, je l’ai toujours dit, quand Khris Middleton est sur le terrain, on est une meilleure équipe. »

Même si son rôle est limité donc. « Il y aura des moments où il devra faire un peu tout, d’autres où il sera dans du catch-and-shoot, d’autres où il devra dribbler, ou prendre le contrôle dans le quatrième quart-temps. Avec ce qu’il a fait dans sa carrière, il est capable de faire tout ça. Et il ne force jamais », conclut Giannis Antetokounmpo.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 48 27 48.1 37.0 84.0 0.7 3.8 4.5 5.3 2.6 0.9 2.2 0.3 14.8 Total 732 31 45.9 38.7 88.0 0.6 4.2 4.8 3.9 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.