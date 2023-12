Drôle de réaction de Mark Daigneault, lorsqu’on l’interroge sur la « T-Mac » de Chet Holmgren qui, avoir arrêté son dribble face à Ivica Zubac, s’est lancé le ballon pour lui-même contre la planche pour dunker !

« C’était à un moment où notre public était le plus bruyant, et nos fans étaient vraiment impliqués ce soir, surtout dans le troisième quart-temps. Et ils sont restés impliqués jusqu’à la fin, même si on avait pris le large. Je voulais juste tirer mon chapeau aux fans, ce soir. Lorsqu’il a fait ça, j’étais davantage concentré sur les fans que sur le jeu. J’ai tendance à me laisser distraire » répond ainsi le coach d’Oklahoma City…

Est-ce à dire que le technicien n’a pas aimé cette action au coeur de la victoire d’Oklahoma City face aux Clippers ? « On ne travaille pas sur ça » se contentera-t-il d’expliquer, avant de conclure, dans un demi-sourire, que cela ne fait en tout cas partie du « plan de développement » de l’intérieur.

Mark Daigneault est en tout cas beaucoup plus prolixe quand il s’agit d’évoquer le record de passes décisives de son rookie (7 offrandes, pour aller avec 23 points à 9/11 au tir et 6 rebonds en 30 minutes).

« Je ne sais pas trop d’où c’est venu, honnêtement »

« Il a trouvé un bon équilibre. Étant donné la façon dont les Clippers ont joué, on a pu l’utiliser à partir de l’elbow (les zones sur les côtés de la ligne des lancers-francs). Ils ont utilisé la zone et on a pu l’utiliser comme relais sur la zone. Il avait un bon équilibre entre le fait d’agresser la défense, de chercher son propre tir, d’activer ses coéquipiers, notamment quand il a attiré l’aide. Il a tiré avantage des opportunités ».

Shai Gilgeous-Alexander s’amusait lui aussi de la « T-Mac » de son coéquipier, qui l’a surpris, même si le All-Star précise qu’il est logique que Cher Holmgren soit capable de le faire « vu qu’il fait plus de 2m13 ».

« Je ne sais pas trop d’où c’est venu, honnêtement » explique de son côté l’intéressé. « Ça ressemblait à un move sur les playgrounds, qu’on fait en grandissant. C’est simplement arrivé, ce n’était pas prémédité. Mais j’ai vu l’ouverture, l’action était disponible donc je l’ai simplement réalisée. »

Même logique finalement pour son record de passes décisives.

« Je prends ce que le jeu me donne. Quand je suis agressif, les choses s’ouvrent. Que ce soit un tir pour moi ou, s’ils essaient de m’empêcher de shooter, quelque chose pour quelqu’un d’autre. Je fais simplement les bonnes lectures et je prends ce que le jeu me donne. Et ça a bien fonctionné pour nous ce soir » conclut-il ainsi.