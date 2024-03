Giannis Antetokounmpo veut passer le moins de temps possible sur son canapé

Longtemps incertain suite à une entorse subie face aux Spurs, Giannis Antetokounmpo était pourtant en tenue face au Magic. Et le « Greek Freak » ne semblait pas trop gêné, multipliant les contre-attaques pour pointer à 23 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres à la mi-temps du match.

« J’essayais simplement d’être agressif », a-t-il expliqué sur son début de match. « Il est évident que j’obtiens parfois beaucoup de paniers faciles en transition avant que les défenses ne soient mises en place. Mais j’essayais juste de créer quelque chose. Il y a eu quelques fois où j’ai pu attaquer le cercle, quelques fois où j’ai pu ressortir le ballon à 3-points – pour Khris, Dame et Brook. J’essaie juste de jouer au basket de la meilleure façon possible. »

Du Giannis Antetokounmpo dans le texte, dont les percussions constantes mettent la défense adverse sur les talons. Cela n’a toutefois pas suffi à totalement déstabiliser le Magic, qui a pu rêver au hold-up jusqu’au bout.

Et s’il a fini le match avec 37 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, la deuxième mi-temps du double MVP fut bien moins impressionnante que la première. En fin de match, la défense de Jonathan Isaac l’a ainsi pas mal gêné, et les Bucks auraient pu être en grand danger si Franz Wagner avait réussi ce 3-points à l’entrée de la dernière minute…

« Je veux juste jouer. Pendant l’intersaison, j’étais simplement une larve de canapé. J’ai mangé beaucoup de Doritos et de chips, beaucoup de popcorn, j’ai regardé Netflix »

« Ce n’est pas grave que ce soit moche ou pas, ce qui compte c’est d’être capable de construire de bonnes habitudes », rassure le Grec après cette 6e victoire consécutive de son équipe. « Il y a eu des moments où nous avons pris de bonnes habitudes aujourd’hui et d’autres où nous ne l’avons pas fait. Nous avons parfois été négligents, nous n’étions pas au bon endroit. Je pense que nous avons pris beaucoup de tirs très difficiles. Nous devons être capables de créer des tirs plus faciles, des tirs à haut pourcentage. »

Pour Giannis Antetokounmpo, c’est le 17e match disputé consécutivement sans en rater un seul, sa plus longue série depuis la saison 2020/21, celle du titre des Bucks. C’est que l’intéressé s’est ennuyé durant l’été…

« Je veux juste jouer. Pendant l’intersaison, j’étais simplement une larve de canapé (suite à son opération du genou). J’ai mangé beaucoup de Doritos et de chips, beaucoup de popcorn, j’ai regardé Netflix. Je ne pouvais pas bouger. C’est la première fois de ma carrière que je n’ai pas pu aller avec l’équipe nationale (grecque) et l’aider, pour qu’elle soit meilleure. Ou pire, qui sait. J’essaie simplement de faire de mon mieux pour être disponible. Je ne suis peut-être pas à 100%, mais ça va. Si je peux jouer, je ne considère pas cela comme acquis et je joue. »