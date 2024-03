Ça s’est passé un 12 juin : le premier titre des Bulls

Sachez que c’est un 12 juin que Michael Jordan et les Bulls ont remporté leur premier titre. C’était face aux Lakers de Magic Johnson, dans ce qui reste aujourd’hui considéré comme un passage de témoin entre deux légendes du basket.

Après la première manche glanée à Chicago, les spécialistes prédisaient pourtant un succès de Los Angeles en quatre matchs. Comment ont-ils pu craquer ainsi, malgré leur expérience dans ce genre de rendez-vous ? La réponse est assez simple : les Californiens avaient l’expérience (et des blessés…), mais la franchise de l’Illinois avait « His Airness ».

Lors du Game 5, Michael Jordan a d’ailleurs démontré que rien, ni personne, ne pourrait l’arrêter dans la quête de sa première bague.

Les Lakers craquent dans le money time

Privés de Byron Scott et James Worthy, les Lakers sont alors au bord du précipice (1-3). Leur rotation se compose de sept joueurs et Magic Johnson tente de repousser l’échéance. Pour éviter la passation de pouvoir, il distribue 20 passes. L’intérieur californien Elden Campbell essaie lui aussi de faire oublier les deux grands absents angelenos et Los Angeles est encore devant au cours du quatrième quart-temps.

Sauf qu’un 9-0 est fatal aux « Purple & Gold ». Auteur de 10 points dans les six dernières minutes, John Paxson enfonce le dernier clou du cercueil, pour une victoire 108-101 de Chicago. Michael Jordan, le compétiteur acharné, laisse place à Michael Jordan, l’être humain : sa septième saison dans la ligue est la bonne et, à 28 ans, il pleure à chaudes larmes.

Dans les vestiaires, « MJ » tient le trophée dans ses bras, l’embrasse, s’agrippe à lui… Ses 31.2 points, 6.6 rebonds, 11.4 passes, 2.8 interceptions et 1.4 contre de moyenne dans la série lui valent d’être logiquement élu MVP des Finals. Il a compris qu’il pouvait briller, mais pas gagner seul.

« Personne ne pourra jamais m’enlever ça. Cela a été un combat de sept ans pour moi. Il a fallu se débarrasser de cette étiquette d’équipe d’un seul joueur », confiera-t-il plus tard.

Un champion NBA construit sur deux ans

Les Bulls de 1991 sont sacrés champions NBA parce qu’ils ont su se doter d’un vrai collectif et imposer une véritable cohésion de groupe : John Paxson, avec ses tirs décisifs, et Horace Grant, avec ses innombrables rebonds, ont apporté leur pierre à l’édifice. Chacun a compris son rôle et l’a surtout accepté. La force de Phil Jackson aura été de parvenir à ce résultat en deux ans à peine.

À cette époque, Michael Jordan et Scottie Pippen (magistral dans la série) ignorent évidemment qu’ils vont remporter cinq titres supplémentaires lors des… sept saisons suivantes. Quant aux Lakers, ils disent adieu au Forum d’Inglewood sur un revers et une page se tourne indirectement pour eux.

En effet, seulement cinq mois plus tard, Magic Johnson révèle sa séropositivité et ils attendront 2000 pour gagner un nouveau trophée, avec Shaquille O’Neal et Kobe Bryant sur le parquet, mais toujours Phil Jackson sur le banc. Le trait d’union entre deux équipes de légende, mais aussi entre le maître Jordan et le disciple Kobe…

Michael Jordan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1984-85 CHI 82 38 51.5 17.3 84.5 2.0 4.5 6.5 5.9 3.5 2.4 3.6 0.8 28.2 1985-86 CHI 18 25 45.7 16.7 84.0 1.3 2.3 3.6 2.9 2.6 2.1 2.5 1.2 22.7 1986-87 CHI 82 40 48.2 18.2 85.7 2.0 3.2 5.2 4.6 2.9 2.9 3.3 1.5 37.1 1987-88 ★ CHI 82 40 53.5 13.2 84.1 1.7 3.8 5.5 5.9 3.3 3.2 3.1 1.6 35.0 1988-89 CHI 81 40 53.8 27.6 85.0 1.8 6.2 8.1 8.0 3.1 2.9 3.6 0.8 32.5 1989-90 CHI 82 39 52.6 37.6 84.8 1.7 5.2 6.9 6.3 2.9 2.8 3.0 0.7 33.6 1990-91 ★ CHI 82 37 53.9 31.2 85.1 1.4 4.6 6.0 5.5 2.8 2.7 2.5 1.0 31.5 1991-92 ★ CHI 80 39 51.9 27.0 83.2 1.1 5.3 6.4 6.1 2.5 2.3 2.5 0.9 30.1 1992-93 CHI 78 39 49.5 35.2 83.7 1.7 5.0 6.7 5.5 2.4 2.8 2.7 0.8 32.6 1994-95 CHI 17 39 41.1 50.0 80.1 1.5 5.4 6.9 5.3 2.8 1.8 2.1 0.8 26.9 1995-96 ★ CHI 82 38 49.5 42.7 83.4 1.8 4.8 6.6 4.3 2.4 2.2 2.4 0.5 30.4 1996-97 CHI 82 38 48.6 37.4 83.3 1.4 4.5 5.9 4.3 1.9 1.7 2.0 0.5 29.7 1997-98 ★ CHI 82 39 46.5 23.8 78.4 1.6 4.2 5.8 3.5 1.8 1.7 2.3 0.6 28.7 2001-02 WAS 60 35 41.6 18.9 79.0 0.8 4.8 5.7 5.2 2.0 1.4 2.7 0.4 22.9 2002-03 WAS 82 37 44.5 29.1 82.1 0.9 5.2 6.1 3.8 2.1 1.5 2.1 0.5 20.0 Total 1072 38 49.7 32.7 83.5 1.6 4.7 6.2 5.3 2.6 2.4 2.7 0.8 30.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.