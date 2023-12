Doug McDermott s’essaiera au français plus tard

Les Spurs ont profité du match de dimanche pour rendre un nouvel hommage à Tony Parker. Interrogé sur le parcours de légende de TP, Doug McDermott n’a pas manqué de rappeler l’importance de l’héritage laissé par celui qui restera comme le dernier numéro 9 de San Antonio.

« C’est une icône, évidemment. Ce qu’il a fait pour cette franchise est sensationnel », a-t-il déclaré avant le match face aux Pelicans. « Rien que le fait qu’il soit présent, c’est vraiment super ».

Coéquipier de Joakim Noah, puis de Victor Wembanyama

L’ailier shooteur n’a eu l’occasion d’affronter le « Big Three » des Spurs avec Manu Ginobili et Tim Duncan que lors de ses deux premières saisons en NBA, de 2014 à 2016, lorsqu’il évoluait à Chicago. À cette époque, il a ainsi été témoin d’empoignades mémorables avec un certain Joakim Noah.

« Quand j’étais avec les Bulls, c’était assez amusant de venir ici à San Antonio, quand Timmy D, Manu et Tony étaient encore là. Le simple fait de jouer contre lui était impressionnant », a-t-il ajouté. « Je me souviens avoir joué avec Joakim Noah à Chicago, un autre Français, et je me souviens qu’ils parlaient toujours en français pendant tout le match, à se dire beaucoup de bêtises je suppose ».

La « French Touch » des Spurs est désormais incarnée par Victor Wembanyama, et Doug McDermott essaie d’accompagner le numéro 1 de la dernière Draft du mieux qu’il peut dans ses premiers pas en NBA.

« C’est génial d’avoir un autre joueur français dans notre équipe maintenant. Il admirait également Tony Parker quand il était plus jeune. J’essaie de l’aider au maximum avec l’anglais. On va d’abord devoir s’occuper de ça avant que je ne passe au français », a-t-il conclu avec le sourire.

Doug McDermott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CHI 36 9 40.2 31.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 3.0 2015-16 CHI 81 23 45.2 42.5 85.7 0.5 2.0 2.4 0.7 1.6 0.2 0.7 0.1 9.4 2016-17 * All Teams 66 23 44.7 37.0 84.5 0.3 2.4 2.7 0.9 1.2 0.2 0.6 0.1 9.0 2016-17 * CHI 44 25 44.5 37.3 88.1 0.3 2.6 3.0 1.0 1.3 0.3 0.7 0.1 10.2 2016-17 * OKC 22 20 45.2 36.2 70.6 0.3 2.0 2.2 0.6 1.0 0.1 0.3 0.1 6.6 2017-18 * All Teams 81 22 46.7 42.6 79.0 0.5 2.0 2.5 1.0 1.5 0.2 0.7 0.2 7.8 2017-18 * NYK 55 21 46.0 38.7 75.5 0.6 1.8 2.4 0.9 1.3 0.2 0.6 0.2 7.2 2017-18 * DAL 26 23 47.8 49.4 85.7 0.3 2.3 2.5 1.1 1.9 0.4 0.9 0.2 9.0 2018-19 IND 77 17 49.1 40.8 83.5 0.2 1.2 1.4 0.9 1.4 0.2 0.6 0.1 7.3 2019-20 IND 69 20 48.8 43.5 82.8 0.4 2.1 2.5 1.1 1.7 0.2 0.6 0.1 10.3 2020-21 IND 66 25 53.2 38.8 81.6 0.9 2.4 3.4 1.3 1.8 0.3 0.8 0.1 13.6 2021-22 SAN 51 24 46.2 42.2 78.4 0.4 1.9 2.3 1.3 1.6 0.3 0.8 0.1 11.3 2022-23 SAN 64 21 45.7 41.3 75.7 0.4 1.8 2.2 1.4 1.8 0.2 0.9 0.1 10.2 2023-24 SAN 22 17 45.8 47.0 75.0 0.1 1.0 1.1 1.6 1.2 0.4 0.6 0.1 6.5 Total 613 21 47.4 41.2 81.2 0.4 1.9 2.3 1.0 1.5 0.2 0.7 0.1 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.