La Luka 2 sous les cocotiers

Luka Doncic continue de briller cette saison avec ses Luka 2 aux pieds et Jordan Brand compte bien maintenir la hype autour de la deuxième chaussure signature du meneur des Mavs le plus longtemps possible. Le premier coloris prévu pour 2024 pourrait bien être ce « Coconut Milk » dévoilé ce week-end.

La tige se présente dans un blanc nacré style lait de coco et se trouve complété par du noir, sur le col, le talon et la languette. A noter également des finitions en orange, sur les logos du joueur et un « Jumpman » notamment. L’ensemble repose sur une semelle extérieure beige, noire et orange.

La Luka 2 « Coconut Milk » est annoncée pour le 12 janvier prochain au prix de 130 euros.

