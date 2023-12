Le Scoot sort de sa période de rodage

Après avoir enchaîné les contre-performances depuis son retour de blessure, Scoot Henderson a fait un pas dans la bonne direction la nuit dernière, en livrant une prestation cohérente. Face aux Clippers, toujours en sortie de banc, le meneur rookie a cumulé 19 points à 8/16 au tir dont 3/4 à 3-points, 4 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes.

De quoi reprendre un peu confiance en son jeu alors que Portland est déjà à la dérive, à l’avant-dernière place de la conférence Ouest. Il va maintenant falloir continuer à effectuer les bonnes lectures de jeu pour enchaîner progressivement de meilleures performances. En ce sens, Scoot Henderson a sans doute montré son meilleur visage cette nuit, puisqu’il a pris le temps de laisser le jeu venir à lui, sans se précipiter.

Qui va piano, va sano

« Je pense que c’est quelque chose que je suis en train de développer, de prendre mon temps. Les adversaires vont me laisser le temps de tirer. Ils vont passer sous les écrans, ils ne vont pas essayer de contester les tirs à 3-points, évidemment, juste en se basant sur les chiffres. Je comprends tout ça, alors je prends mon temps quand j’ai un tir ouvert », a-t-il notamment déclaré.

Tant qu’il ne sera pas régulier de loin, les défenses adverses continueront de faire l’impasse sur lui. Ce qui ne le dérange pas pour autant puisque ça lui permet de progresser.

« J’adore ça », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas comme pour Anthony Edwards, où les défenses montent sur lui à chaque fois qu’il sort de l’écran, et qu’il doit prendre des tirs contestés, qu’il va prendre de toute façon. J’ai donc un peu plus de liberté pour prendre mon temps, tenir mon geste et tout ça ».

Un rôle à assumer derrière le tandem Simons-Sharpe

Aux côtés d’Anfernee Simons et Shaedon Sharpe, respectivement à 38 et 27 points, Scoot Henderson a permis à Portland de tenir la dragée haute aux Clippers jusqu’à la fin de la rencontre cette nuit. Même s’il y a eu une nouvelle défaite à l’arrivée (132-127), c’est ce rôle de lieutenant que le meneur doit maintenant tenir plus régulièrement pour aider les Blazers à être plus compétitifs.

« Je pense que Scoot a été incroyable aujourd’hui », a souligné son coach, Chauncey Billups. « Ses minutes ont été excellentes. Il nous a donné du rythme, il nous a poussés, il est allé au panier, il a créé pour nous et il a aussi été agressif pour scorer. C’est l’un de ses meilleurs matchs dans la globalité. Sur le plan défensif, il sera toujours dur et combatif. Scoot a été très important pour nous tout au long du match ».

Le projet Scoot Henderson se met lentement en place et prendra peut-être plus de temps que prévu. Mais le principal intéressé reste en tout cas déterminé.

« En ce moment, je vis ma première saison, mes premiers matchs. Je progresse chaque jour. Ça va finir par arriver, je ne peux pas surréagir », a-t-il poursuivi. « Je travaille dessus, donc ça va finir par payer. Je garde foi en Dieu et dans mon travail. Beaucoup de gens disent ça, mais c’est vraiment ce que je fais. Entrer en jeu, et avoir confiance sur ce que j’ai travaillé la veille, à regarder de la vidéo, essayer de m’améliorer chaque jour ».

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 14 27 36.4 23.0 70.4 0.9 1.9 2.7 4.6 4.0 0.5 3.3 0.2 10.9 Total 14 27 36.4 23.0 70.4 0.9 1.9 2.7 4.6 4.0 0.5 3.3 0.2 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.