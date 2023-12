Keegan Murray sort de sa boîte dans une soirée record

« C’est exactement ce que l’on ressentait, c’est comme si on était la meilleure attaque de la NBA ». Malik Monk a apprécié la démonstration collective offensive de ses Kings cette nuit face à Brooklyn. Dans un très bon soir, les hommes de Mike Brown ont surfé sur une adresse extérieure extraordinaire pour sceller un nouveau record de franchise à 3-points et s’imposer 131-118.

Emmenés par De’Aaron Fox (à 5/10), Keegan Murray (à 4/4) et Malik Monk (à 4/7), les Californiens ont terminé leur festival à 25/45 à 3-points, soit à plus de 55% de réussite !

« Nous sommes une équipe qui peut shooter et ça s’est vu ce soir. La façon dont nous jouons ensemble et dont nous sommes connectés pour essayer de trouver le meilleur tir, rend le jeu plus plaisant pour tout le monde, parce que tout le monde a une chance de toucher le ballon quand il est ouvert », a résumé Mike Brown après le match.

Un autre chiffre a mis en lumière la belle soirée de Sacramento, avec 38 passes décisives sur 48 paniers inscrits. Comme l’a souligné Keegan Murray, cette circulation du ballon est la clé de la réussite des Kings.

« J’ai l’impression que nous avons bien partagé le ballon et que cela nous a permis d’avoir beaucoup de tirs ouverts », a confirmé Keegan Murray. « Nous savions que c’était une équipe qui pouvait passer sur beaucoup de situations à 3-points, et nous en avons profité ».

Du grand Murray

Fâché avec son tir cette saison, Keegan Murray a particulièrement symbolisé cette justesse. À l’instar d’un Malik Monk, le jumeau de Kris peut faire pencher un match du bon côté. C’est là que la bascule se produit, lorsque le reste des forces en présence parvient à accompagner l’axe Fox-Sabonis.

Le jeune ailier a signé l’une de ses meilleures prestations de la saison avec 24 points à 9/13 au tir dont 4/4 à 3-points, 3 rebonds, 3 passes décisives et aucune balle perdue en 30 minutes. Mike Brown a également apprécié son investissement en défense, mettant d’autant plus en valeur ce qu’il a pu faire en attaque.

« Keegan a été formidable », a ajouté le coach des Kings. « Encore une fois, nous lui demandons de défendre sur Mikal Bridges et de nous donner le meilleur de lui-même offensivement. Et ce soir, il a montré qu’il pouvait être un « two-way player » de haut niveau. Ce n’est pas comme si nous lui demandions de défendre sur leur troisième ou quatrième meilleur joueur adverse. Il défend sur leur meilleur joueur extérieur, celui qui peut bouger, créer et tirer. Il a fait un sacré boulot des deux côtés du terrain ce soir ».

Un nouveau défi l’attend ce soir en « back-to-back » sur le parquet des Clippers de Paul George et Kawhi Leonard.