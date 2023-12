Victor Wembanyama n’a même pas ressenti son entorse !

L’image est effrayante, et pourtant, tout va bien ! Face aux Rockets, en tentant de sauver un ballon dans le premier quart-temps, Victor Wembanyama s’est vilainement tordu la cheville droite. Le pied est à l’équerre, et pourtant le Français se relève, et repart en courant !

« Je n’ai rien ressenti. Tout va bien » a-t-il lâché en conférence de presse. Pour preuve, il a joué 33 minutes, signant son 5e « double-double » de suite avec 15 points et 18 rebonds. « Ma souplesse est un immense, mais vraiment un immense don » poursuit-il.

Malheureusement, sa présence sur le terrain n’a pas empêché les Spurs de subir une 17e défaite de suite. En début de saison, certains rêvaient de San Antonio en playoffs, et les voilà qui s’emparent d’un triste record de franchise.

Et les défaites s’enchaînent…

« Ce n’est pas facile, mais nous savons que nous n’avons pas d’autre choix que d’insister », poursuit Victor Wembanyama. « Personne ne doute qu’à long terme, nous serons gagnants. Bien sûr, je déteste perdre, mais je reste concentré sur l’objectif à long terme. »

À Houston, les Spurs ont mieux défendu, et ils ont limité les Rockets à 93 points. Une performance encourageante pour Gregg Popovich, mais insuffisante pour mettre fin à cette chute vertigineuse.

« Ils se sont donnés à fond, et je suis déçu pour eux. Mais il faut mettre des tirs… » rappelle le coach de San Antonio. « C’est difficile de savoir quoi faire quand on rate autant de tirs. Cela rend les choses très, très difficiles. Mais les jeunes progressent dans tous les domaines possibles et j’aimerais qu’ils puissent faire des progrès au niveau des tirs ».

« Je ne sais pas… » se désole Wemby quand on lui demande si c’est encore plus frustrant de perdre quand on défend bien. « Pour moi, c’est une défaite comme une autre. C’est difficile à expliquer. Il faut s’accrocher, insister. On n’a pas le choix. »