Jabari Smith Jr. tient sa petite revanche sur le Thunder

Il y a 18 mois, Jabari Smith Jr. était en ballottage favorable pour être sélectionné en numéro 1 de la Draft 2022. Finalement sélectionné en 3e position par les Rockets, derrière Paolo Banchero et Chet Holmgren, le jeune intérieur de Houston a bien du mal à soutenir la comparaison, que ce soit sur le plan médiatique ou sportif.

Mais l’ancien joueur vedette d’Auburn progresse de mois en mois, et il a profité de son premier affrontement avec Chet Holmgren pour carrément décrocher un record en carrière avec 18 rebonds ! Mieux, il a aidé Alperen Sengun à étouffer le rookie d’OKC, limité à 6 points à 2 sur 9 aux tirs, avec seulement 5 rebonds, mais 6 contres.

Une motivation supplémentaire

« Bien sûr qu’il y avait un surplus de motivation » reconnaît Jabari Smith Jr. à propos de cette rencontre face au Thunder. « Quand une équipe ne vous choisit pas, ça vous reste toujours en tête… Mais dans le même temps, ils ont fait un choix, et il faut faire avec. Je vais l’utiliser comme motivation pendant des années car c’est une équipe qui grandit vite, et on va les voir pendant encore longtemps. »

Et quel bilan tire-t-il de son duel avec Chet Holmgren ? « Je trouve que j’ai bien défendu. Il n’a inscrit que deux paniers face à moi. Il faut juste connaître ses habitudes… C’était la première fois que je l’affrontais depuis la ligue d’été il y a plus d’un an. Je sais qu’on va continuer à apprendre l’un de l’autre. Je suis certain qu’il va regarder la vidéo et trouver des moyens de mieux attaquer face à nous. »

Comme les Rockets, le Magic et le Thunder visent un retour en playoffs, et Jabari Smith Jr. sait qu’il retrouvera souvent ses deux camarades de Draft. « Ils sont tous les deux dans des équipes en pleine forme en ce moment, à Orlando et à OKC. En voyant à quel point ils jouent bien et à quel point ils aident leurs équipes, j’essaie de me concentrer sur ce que nous avons ici pour essayer d’enchaîner les victoires » poursuit-il. « Pour nous en particulier (Holmgren et Smith) qui sommes tous les deux à l’Ouest et qui essayons d’aider ces deux franchises à retrouver le chemin de la victoire, il est évident qu’on va se revoir pendant un certain temps. »

Une polyvalence précieuse en défense

Cette nuit, Jabari Smith Jr. s’est concentré sur le rebond, et sa complémentarité avec Alperen Sengun est de plus en plus évidente. Chacun a son rôle dans la peinture, et Jabari Smith Jr. accepte volontiers de faire le sale boulot.

« (L’assistant) Ben Sullivan insiste pour que je domine au rebond, et c’est clairement quelque chose que je peux faire. Surtout quand des équipes jouent « small ball » car je peux défendre sur un intérieur puis switcher sur un arrière » rappelle-t-il.

Mais pour soutenir la comparaison avec Paolo Banchero et Chet Holmgren, il lui faudra aussi franchir un cap en attaque. Depuis sept rencontres, il tourne à 15 points, 9 rebonds et 1 contre de moyenne. Des stats plus en adéquation avec son statut de 3e choix de la Draft. « C’est toujours bien de voir des améliorations » conclut-il. « Ma progression permet à l’équipe de gagner, et c’est le plus important. »