Klay Thompson : « Je ne me suis pas découragé »

Quand on l’a vu montrer les muscles après un panier avec la faute, on s’est dit que Klay Thompson était libéré. Libéré du poids de sa maladresse et de son inconstance depuis le début de saison. Peut-être libéré du poids de cette prolongation de contrat qui se fait attendre. En tout cas, ses 10 points de suite en 90 secondes ont mis un coup derrière la tête des Clippers dans le dernier quart-temps.

« Cela fait tellement du bien… » reconnaît le shooteur, auteur de 22 points. « J’ai l’impression qu’il m’arrive d’être pressant, et je veux évidemment réussir tous mes tirs. J’aimerais que le basket soit aussi facile. Mais je suis fier de moi, même quand j’étais à 2 sur 10 aux tirs ou un truc comme ça, je ne me suis pas découragé. »

Effectivement, le « Splash Brother » en était à 2 sur 10 à la mi-temps, et on l’imaginait déjà revivre une soirée sans. Mais il avait donc gardé le meilleur pour la fin, et son dynamisme et son enthousiasme ont fait plaisir à voir.

« Ce que j’ai aimé dans le jeu de Klay ce soir, c’est qu’il est resté patient malgré les tirs manqués », observe Steve Kerr. « Il a eu beaucoup de tirs ouverts qu’il a ratés en début de match et il n’a pas baissé la tête, il a gardé son énergie défensive. C’est ce que nous attendons de lui. »

Mis sur orbite par Jonathan Kuminga

Ce qui est aussi intéressant, c’est de voir que Klay Thompson a brillé aux côtés de la « second unit », et l’apport du banc a été essentiel dans la victoire avec 44 points. Tous les remplaçants finissent la rencontre avec un +/- égal ou supérieur à 12, et ça en dit long sur leur impact dans la victoire des Warriors.

Témoin de l’apport du banc, Draymond Green a apprécié de voir qu’un joueur comme Jonathan Kuminga a cherché Klay Thompson quand ce dernier était en quête de confiance. « JK aurait pu shooter, il aurait pu pénétrer, mais il l’a donné à Klay, et je lui ai dit : ‘Avec cette passe, tu viens de donner 10 points de Klay. Personne ne va le reconnaître ou le célébrer, mais moi je le fais, car tu lui as permis de se lancer’. C’était incroyable ! »

Bel hommage de Draymond Green à son jeune coéquipier, qui a gagné en maturité. Mais Steve Kerr insiste : le plus important, c’est que Klay Thompson retrouve de la confiance et des sensations.

« C’est le Klay qu’on veut voir pour le reste de la saison » prévient le coach. « Je l’avais déjà trouvé très bon à Sacramento. Tant qu’il sera patient, qu’il ne se prend pas la tête et qu’il ne lâche rien, c’est un grand joueur. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 17 29 40.4 36.4 86.8 0.5 3.1 3.6 2.3 2.3 0.4 2.0 0.6 15.3 Total 733 33 45.4 41.5 85.2 0.5 3.1 3.6 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.