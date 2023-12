LeBron James a bien du mal à cerner ses Lakers

Après un bon premier quart-temps, LeBron James et les Lakers ont coulé face au Thunder. Les Californiens encaissent une deuxième défaite en trois matches et quatre jours, et terminent ainsi leur « road trip » avec deux victoires (dont une contre les pauvres Pistons) et deux défaites.

« Je trouve qu’on a bien joué en premier quart-temps. Mais on a vu que, confronté à trois matches en quatre soirs, un back-to-back, plus les absents (Cam Reddish, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Jaxson Hayes), on a commencé à fatiguer. Surtout face à une jeune équipe comme Oklahoma City », analyse le « King ».

Maintenant que les Lakers arrivent à la barre des 20 matches, on peut commencer à tirer un premier bilan de leur début de saison. Qui semble difficile à faire pour LeBron James.

Un effectif jamais au complet

« Je n’ai aucune idée de qui nous sommes. Pourquoi ? On n’a pas encore joué avec notre groupe au complet », affirme-t-il. « Je connais certains joueurs d’un point de vue individuel, mais on n’a pas encore de groupe. On n’a pas disputé assez de minutes avec notre effectif, pour connaître notre cinq majeur et avoir le bon rythme. »

Darvin Ham, lui, a une vision claire de l’avenir des Lakers. « Au fond, je sais ce qu’on va devenir. Quand on sera au complet, notre attaque sera totale et équilibrée. On doit faire avec notre présent et essayer, encore une fois, de faire de notre mieux », livre le coach.

De son côté, en regardant le classement et la 7e place de Los Angeles à l’Ouest, le quadruple champion et MVP des Finals ne semble pas inquiet. « On est au-dessus des 50% de victoires, avec 11 victoires et 9 défaites, alors qu’on n’a littéralement jamais le même effectif. C’est plutôt impressionnant », conclut LeBron James.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 18 33 55.8 38.8 70.2 0.8 6.8 7.6 6.3 1.1 1.4 3.5 0.7 25.1 Total 1439 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.