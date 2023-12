Davis Bertans accepte de supprimer une clause de son contrat

Le Thunder est parvenu à un accord avec Davis Bertans sur un avenant à son contrat. C’est Michael Scotto qui a révélé la manœuvre, expliquant que le Thunder avait reçu l’aval de son shooteur pour supprimer une des clauses du contrat liant les deux parties.

Celui-ci comportait en effet une condition assez particulière : Davis Bertans avait en effet la possibilité de valider sa dernière année de contrat à 16 millions de dollars, sous réserve de disputer 75% des matchs de saison régulière. Cette subtilité avait été négociée lorsque l’ailier, souvent gêné par des blessures, évoluait aux Wizards, et il faut rappeler que le Thunder l’avait récupéré cette année uniquement pour des raisons financières.

Un changement intéressant pour un éventuel transfert ?

Comme Davis Bertans n’est pas dans la rotation de Mark Daigneault, n’ayant disputé que 5 des 17 premiers matchs d’Oklahoma City depuis la reprise, la clause avait peu de chances d’être activée en fin de saison.

Avec ce changement, le Letton sait qu’il ne touchera pas 16 millions de dollars la saison prochaine, mais il n’a plus à se soucier de son nombre de matches (et peut-être qu’il pourra désormais pleinement intégrer la rotation du Thunder…). Pour faire passer la pilule, le Thunder lui propose une légère augmentation de 250 000 dollars sur le montant garanti de sa dernière année de contrat, qui passe de 5 à 5,25 millions de dollars.

Cette solution permet d’assurer au Thunder un peu plus de flexibilité pour 2024/25, sans se soucier de faire jouer ou pas son shooteur. C’est aussi rassurant pour les formations éventuellement intéressées par Davis Bertans, puisqu’elles savent qu’il touchera au maximum 5,25 millions de dollars la saison prochaine, et non 16.

Cette modification n’a pas d’impact sur cette saison 2023/24, et le Letton touchera bel et bien 17 millions de dollars, quel que soit le nombre de rencontres auxquelles il aura participé.

Davis Bertans Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 67 12 44.0 39.9 82.4 0.3 1.1 1.5 0.7 1.1 0.3 0.5 0.4 4.5 2017-18 SAN 77 14 44.0 37.3 81.6 0.2 1.8 2.0 1.0 1.2 0.3 0.5 0.4 5.9 2018-19 SAN 76 22 45.0 42.9 88.3 0.3 3.2 3.5 1.3 1.8 0.5 0.6 0.4 8.0 2019-20 WAS 54 29 43.4 42.4 85.2 0.7 3.9 4.5 1.7 2.6 0.7 1.1 0.6 15.4 2020-21 WAS 57 26 40.4 39.5 87.0 0.3 2.6 3.0 0.9 2.4 0.6 0.6 0.2 11.5 2021-22 * All Teams 56 14 36.0 33.5 90.0 0.2 1.9 2.1 0.6 1.5 0.3 0.3 0.2 5.6 2021-22 * WAS 34 15 35.1 31.9 93.3 0.2 1.6 1.8 0.5 1.6 0.3 0.4 0.2 5.7 2021-22 * DAL 22 14 37.5 36.0 80.0 0.3 2.3 2.6 0.7 1.4 0.3 0.2 0.3 5.3 2022-23 DAL 45 11 43.1 39.0 86.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.2 0.2 0.2 0.2 4.6 2023-24 OKC 5 9 23.1 25.0 88.9 0.0 0.8 0.8 0.8 1.0 0.2 0.0 0.2 3.4 Total 437 18 42.4 39.7 86.0 0.3 2.2 2.5 1.0 1.7 0.4 0.5 0.4 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.