Scottie Barnes porte de mieux en mieux son prénom…

Toujours sans Bradley Beal mais avec Kevin Durant de retour dans le cinq majeur, aux côtés bien sûr de Devin Booker, les Suns, sur le papier, étaient logiquement favoris avant leur déplacement à Toronto ce mercredi soir.

Mais face à une équipe des Raptors accrocheuse, rien ne s’est passé comme prévu pour « KD » et « Book », très maladroits (30 points en 30 tirs pour le premier, 8 points à 2/12 pour le second) à l’image de la soirée ratée de leur équipe en attaque (40% aux tirs), qui s’est donc finalement inclinée au bout de l’effort après 7 victoire de suite.

Scottie Barnes, un « two-way player » en devenir

La recette du succès pour les Raptors ? Une grosse défense collective, illustrée notamment par l’énorme travail abattu par Scottie Barnes (23 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 contres), qui a défendu toute la soirée sur les deux stars des Suns. Dans une saison jusqu’à maintenant convaincante, l’ailier à tout faire de Toronto a certainement livré sa performance la plus complète, récoltant le titre officieux d’homme du match dans le vestiaire des siens.

« Je ne sais pas trop. J’imagine que j’ai ce feu intérieur en moi. J’avais beaucoup d’énergie à donner. J’avais un bon rythme, je l’ai gardé. En étant agressif, j’ai trouvé une forme qui marchait [face à Kevin Durant et Devin Booker] », explique simplement Scottie Barnes. « Et ce n’était pas que moi. C’était aussi OG [Anunoby], c’était Pascal [Siakam]. »

Son entraineur Darko Rajakovic créditait lui la bonne attitude de son jeune ailier, dont le potentiel rappelle celui du plus célèbre des Scottie…

Les félicitations de Kevin Durant

« C’est un winner tout simplement. Scottie Barnes est un winner. Quand vous êtes son entraineur, vous ressentez toute sa passion, son énergie, qui sont communicatives sur le reste de l’équipe. Il ne recule devant aucun challenge, tant offensivement que défensivement », appréciait ainsi le coach, qui n’oubliait pas non plus de féliciter OG Anunoby, lui aussi très en vue en défense sur les scoreurs des Suns. « Au même titre qu’OG [Anunoby], il a notamment livré un excellent travail défensif sur Durant et Booker. »

Le mot de la fin pour sa principale « victime », Kevin Durant, qui comme il y a deux ans lors de la saison rookie de Scottie Barnes, s’est montré très élogieux envers le natif de Floride.

« Il prend de plus en plus ses marques, car il accumule de l’expérience, et forcément il devient un meilleur joueur », conclut « KD ». « Darko [Rajakovic] le responsabilise davantage avec la balle dans les mains, et on voit désormais qu’il shoote à 3-points avec un pourcentage plus élevé (37.9%, record en carrière). »

Propos recueillis à la Scotiabank Arena