Les Hornets ont le bourdon

La « Team Fragile » a encore fait des siennes. Comme un symbole, c’est au soir du retour de blessure de Terry Rozier, face à Orlando, que LaMelo Ball s’est à nouveau blessé à la cheville droite. Un coup dur de plus pour les Hornets, et ce joueur en particulier, plombés par les blessures à répétition ces dernières saisons.

Déjà que le bilan de la franchise n’était pas reluisant, il faut maintenant faire sans le maître à jouer de l’équipe, et ce pour plusieurs semaines. Le tout en essayant de s’éviter une grosse déprime pour le reste des forces en présence.

« C’est dur et ça craint », a déploré Gordon Hayward, également habitué à l’infirmerie. « C’est comme ça, mais c’est la NBA, et je suis bien placé pour savoir que ça peut arriver, et que c’est malheureux. Il faut espérer qu’il revienne plus vite que prévu (…). Mentalement, c’est vraiment un défi quand des joueurs se blessent continuellement comme ça. Je crois qu’il faut simplement se donner à fond, et avoir la mentalité du joueur suivant qui prend le relais. Si on est plongé dans le match, à se battre, à être actif et avec de l’énergie, le reste vient en général naturellement. Je pense que c’est ce qu’on doit essayer de faire ».

Un vestiaire soudé derrière son leader

LaMelo Ball est apparu au centre d’entraînement avec une botte de protection et va rester impliqué au quotidien.

« Ils le soutiennent », a souligné le coach, Steve Clifford, au sujet du reste du groupe. « C’est un super coéquipier, il est apprécié de tous. On aime tous Melo, et il sait qu’il peut compter sur un grand soutien. Il vient à l’entraînement, il est à la session vidéo, il sera au « shootaround », et il va continuer comme ça. Il fait tout. Il va faire les mêmes choses que l’an dernier, tout ce qu’il faisait lors de sa précédente rééducation ».

Pour éviter de sombrer, ce seront effectivement aux autres individualités de se montrer davantage pour essayer de compenser l’absence de LaMelo Ball, même si la tâche semble évidemment compliquée.

« Oui, c’est dur, peu importe la façon dont on voit la chose, c’est dur », a noté l’intérieur Mark Williams. « Mais en même temps, c’est la ligue qui est comme ça. Il faut pouvoir s’ajuster, coopérer correctement avec des cinq différents et trouver une façon de compenser. Mais bien sûr, c’est dur. C’est dur de ne pas avoir tes gars sur le terrain. Mais chacun sait qu’il doit élever son niveau et trouver un moyen pour y arriver ».