La LeBron 21 va poursuivre l’exploration du thème des perles rares pour habiller ses différents coloris. Après un premier modèle « Akoya », du nom de cette perle rare en blanc nacré, puis des versions « Tahiti » et « Dragon Pearl » ce nouveau coloris qui s’apprête à investir le marché s’est inspiré des couleurs uniques de la perle d’Ormeau.

La tige de la 21e chaussure signature de LeBron James s’articule donc autour d’un mélange de bleu et vert turquoise, avec de subtiles touches de blanc. La languette, le col, le talon et la semelle intermédiaire ressortent dans un bleu plus foncé, L’ensemble repose sur une semelle extérieure entièrement blanche.

La LeBron 21 « Abalone Pearl » est annoncée pour le 1er décembre aux Etats-Unis au prix de 210 dollars.

(Via NiceKicks)