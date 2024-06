Le jour où Latrell Sprewell a étranglé son coach ! Podcast – C’est une des histoires les plus bizarres de la NBA moderne. Un joueur qui se jette sur son coach pour l’étrangler, et laisse ce dernier avec des griffures sur le cou. Et pas n’importe quel joueur. En 1997, Latrell Sprewell est déjà All-Star. Cela ne l’empêche pas de commettre l’irréparable.