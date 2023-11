Face à Rudy Gobert, Chet Holmgren est tombé sur un mur

Très adroit depuis le début de saison, et même sur un 62% de réussite au shoot sur les cinq derniers matches, Chet Holmgren avait un sacré morceau à avaler contre les Wolves en faisant face à Rudy Gobert. Quarante-huit minutes après, c’est confirmé : le rookie du Thunder est bien tombé sur un os.

De retour dans sa ville natale, Chet Holmgren a été gêné par la présence du Français, surtout en seconde période où ses shoots ont été constamment contestés par les longs bras du triple défenseur de l’année. Le joueur d’Oklahoma City a terminé avec 16 points à 6/20. Un des pires matches de sa jeune carrière en matière d’adresse.

Le symbole de cette soirée difficile, marquée par la défaite du Thunder, c’est cette séquence dans le dernier quart-temps où Rudy Gobert défend sur deux shoots de suite (et sur une tentative de pénétration), dont le second, à mi-distance, se termine en airball.

Chet Holmgren s’est cassé les dents

« J’adore quand un gars essaie de m’attaquer, surtout plusieurs fois de suite. Chapeau à Chet, car il a insisté », explique le pivot des Wolves à ESPN. « Il a été agressif, il m’a poussé à vraiment bouger mes appuis encore davantage. »

Rudy Gobert a également pesé en attaque avec ses 17 points (pour s’ajouter à ses 16 rebonds et 4 contres), son record de saison égalé, mais c’est comme toujours en défense qu’il fait la différence. « Il donne le ton pour notre défense », insiste Chris Finch, l’entraîneur des Wolves.

Le passage en défense de zone, en seconde période, a bousculé le Thunder, qui n’a shooté qu’à 31% de réussite après la pause. En aide et avec son énergie et ses déplacements, l’ancien du Jazz a fait un énorme chantier.

« On a simplement tenté quelque chose de différent, pour les mettre mal à l’aise », analyse le joueur des Bleus pour le Star Tribune. « La zone a en effet été très bonne, mais notre état d’esprit était bien meilleur surtout. On était plus physique en deuxième mi-temps et notre défense en transition était meilleure. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 16 32 58.5 0.0 58.8 3.6 7.6 11.3 1.3 2.9 0.6 1.8 2.2 12.1 Total 697 30 65.2 0.0 63.8 3.3 8.3 11.6 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.