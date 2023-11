L’étrange rituel d’Alperen Sengun aux lancers-francs

Libre à chacun d’adopter sa propre routine aux lancers-francs. Faire rebondir le ballon une fois, deux fois, trois fois, le faire tourner sur lui-même, le passer autour de la taille, ou même l’embrasser… Plus qu’un simple grigri, cette routine permet aussi d’entrer dans un certain état de concentration.

Parmi les routines les plus originales, il y a celle d’Alperen Sengun. Dans le podcast de Paul George, le pivot turc a confirmé parler au ballon avant de le lancer, une pratique qui date de son année rookie à Houston. On le voit en effet régulièrement approcher le ballon de sa bouche et lui susurrer quelques mots avant chaque tentative.

« Cette routine a commencé il y a deux ans. Je parlais tout le temps au ballon. Je ne vais pas dire à tout le monde ce que je dis, mais je parle gentiment au ballon et je le fais tourner. Un dribble et un tir. Mais si le ballon ne rentre pas, je lui parle mal la fois suivante. Je lui parle vraiment mal », a-t-il confié.

Il faut croire que le ballon n’apprécie pas vraiment cette façon de faire puisque Alperen Sengun n’a jamais été aussi maladroit au lancer-franc que sur ce début de saison. Déjà moyen sur ses deux exercices précédents, à peine à plus de 71%, il culmine aujourd’hui à un petit 66.7% de réussite depuis la ligne de réparation. Pour autant, il n’envisage pas de changer sa façon de procéder, et a même réalisé sa meilleure sortie dans l’exercice face aux Mavs, à 11/14 !

« Quand je jouais en Turquie la dernière année, mon pourcentage au lancers franc était de 85-86%, quelque chose comme ça. Je ne voulais pas le changer. En ce moment, il n’est pas très bon, il est de 65% ou quelque chose comme ça, mais je ne veux pas le changer », a-t-il ajouté. « En ce moment, je lui parle vraiment mal ! ».

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 14 33 56.7 32.3 63.6 2.6 6.5 9.1 5.6 3.3 0.9 2.8 0.7 20.2 Total 161 26 52.8 28.3 70.6 2.6 4.9 7.4 3.5 3.2 0.9 2.3 0.9 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.