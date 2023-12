Une Air Jordan 14 pour Noël

Même 25 ans après sa sortie, la Air Jordan 14 a toujours la cote avec son design épuré, inspirée de la Ferrari 550M, l’une des voitures préférées de Michael Jordan. Celle-ci va à nouveau pouvoir tester sa popularité d’ici le mois prochain avec la sortie de ce nouveau coloris.

On est sur du très classique avec une tige multi-matériaux en noir sur laquelle les trois logos « Jumpman » et le numéro 23 sur le talon ressortent en blanc. La semelle apparaît également en noir et blanc.

La Air Jordan 14 « Black-White » est annoncée pour le 20 décembre aux Etats-Unis pour le prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)