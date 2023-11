Programme du soir | Six places à prendre pour les quarts de finale du tournoi NBA

Huit rencontres au menu de soirée, et il y a un enjeu puisqu’on va connaître les noms des têtes de série pour les quarts de finale, ainsi que l’identité des six franchises qui rejoindront les Pacers et les Lakers pour la phase finale.

Sur beIN SPORTS Max 4, ça commence avec Dallas – Houston à 2h30, puis on zappe sur beIN Sports 1 pour la belle affiche entre les Kings et les Warriors. C’est l’heure de la rentrée pour Draymond Green.

Programme complet

01h30 | Boston – Chicago

01h30 | Brooklyn – Toronto

01h30 | Cleveland – Atlanta

01h30 | Miami – Milwaukee

01h30 | New York – Charlotte

02h00 | Minnesota – OKC

02h30 | Dallas – Houston (beIN Sports Max 4)

04h00 | Sacramento – Golden State (beIN Sports 1)