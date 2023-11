Tournoi NBA : le programme et les enjeux de la dernière journée

La première phase du premier « In-Season Tournament » touche à sa fin, et la ligue peut être satisfaite du scénario puisqu’on ne connaît que deux qualifiés pour la phase finale de ce tournoi NBA : les Pacers et des Lakers, qui ont remporté leurs quatre rencontres.

En quarts de finale, qui auront lieu les 4 et 5 décembre prochains, ils seront accompagnés des vainqueurs des quatre autres groupes, ainsi que les deux meilleurs 2e, un dans chaque conférence.

CONFERENCE EST

Groupe A

Programme

– Cavaliers – Hawks

Les Pacers sont assurés de finir en tête du groupe avec 4 victoires en quatre matches. Ce qui signifie que les coéquipiers de Tyrese Haliburton auront l’avantage de jouer leur quart de finale à domicile.

Reste à savoir si les Pacers seront tête de série numéro 1 ou 2 pour les phases finales. Tout dépendra du résultat de la rencontre entre les Bucks et le Heat mardi soir, dans le Groupe B. En cas de victoire, les Bucks seront numéros 1, et les Pacers numéros 2. Si le Heat s’impose, Indiana sera numéro 1, et le Heat numéro 2.

Pour les Cavaliers, il y a une petite chance de finir meilleur 2e en cas de victoire face aux Hawks.

Groupe B

Programme

– Heat – Bucks

– Knicks – Hornets

Les Knicks ont encore un petit espoir de se qualifier, et voici la situation avant leur dernier match face aux Hornets, et la rencontre Bucks – Heat.

– Si les Bucks et les Knicks gagnent : Milwaukee qualifié et tête de série numéro 1, et New York peut terminer meilleur 2e grâce à son point-average. Le Heat est éliminé.

– Si les Bucks gagnent et les Knicks perdent : Milwaukee qualifié (tête de série numéro 1) et le Heat éliminé. Les Knicks aussi éliminés si les Celtics, les Nets ou les Cavaliers gagnent.

– Si le Heat et les Knicks gagnent : Milwaukee, New York et Miami finissent à égalité, et tout se jouera au point-average en fonction des scores des deux rencontres.

Groupe C

Programme

– Celtics – Bulls

– Nets – Raptors

Le Magic a terminé le tournoi NBA avec 3 victoires pour 1 défaite, mais n’a pas son destin entre les mains.

– Orlando finira 1er du groupe si les Nets s’inclinent face aux Raptors ou gagnent de 13 points et moins, et que les Celtics gagnent de 22 points et moins face aux Bulls.

– Boston finira 1er du groupe, s’il gagne face aux Bulls d’au moins 23 points, et que les Nets battent les Raptors avec un écart de 15 points et moins par rapport à l’écart des Celtics face aux Bulls.

– Brooklyn finira 1er du groupe, si Boston perd ou gagne de 15 points et moins, et que les Nets gagnent avec 8 points de plus que les Celtics face aux Bulls.

CONFERENCE OUEST

Groupe A

Pas de rencontre dans ce groupe, et Phoenix est en position idéale pour récupérer la « wild card » de la côte Ouest. Les Suns affichent un bilan de 3v-1d avec un point-average de +34.

Déjà qualifiés, les Lakers recevront en quart de finale mais ils ne sont pas encore certains d’être tête de série n°1 à l’Ouest. Mais les coéquipiers de LeBron James ont un point-average de +74. Seuls les Kings peuvent les dépasser s’ils s’imposent de 46 points face aux Warriors. Autant dire que c’est peu probable…

Et il y a de grandes chances que les Lakers affrontent le meilleur 2e, soit les Suns.

Groupe B

Programme

– Mavericks – Rockets

La situation est très simple dans ce groupe puisque seuls les Pelicans et les Rockets peuvent encore remporter ce groupe, et c’est Houston qui a son destin entre les mains.

Si Houston s’impose à Dallas, il sera 1er du groupe. S’il s’incline, les Pelicans finiront en tête du groupe, et seront qualifiés. Ni les Rockets, ni les Pelicans ne peuvent finir meilleures 2e.

Groupe C

Programme

– Wolves – Thunder

– Kings – Warriors

Invaincus, les Kings (3v-0d) ont leur destin entre les mains.

– Si les Kings s’imposent face aux Warriors, ils finiront 1er du groupe, et auront l’avantage du terrain en quart de finale.

– Si les Warriors battent les Kings et que les Wolves perdent face au Thunder, les Warriors finiront 1er et les Kings seront éliminés.

– Si les Warriors et les Wolves gagnent, égalité à 3, et tout se jouera au point-average. Les Warriors devront gagner de 13 points et plus pour remporter le groupe. Les Wolves devront gagner avec un écart de plus de 8 points par rapport à l’écart des Warriors pour gagner le groupe.