Filip Petrusev ne fait pas une croix sur la NBA

Coupé par les Kings, et après seulement trois matches en NBA, Filip Petrusev a rapidement rebondi en revenant en Europe, puisque le pivot a en effet signé pour trois saisons à l’Olympiacos.

« J’ai senti que ce serait mieux de jouer en Europe. J’ai vu des choses en NBA auxquelles je ne m’attendais pas. Je suis jeune et je veux jouer », a-t-il expliqué à Eurohoops, en débarquant en Grèce.

En rejoignant le club grec, Filip Petrusev va retrouver les anciens coéquipiers de Sasha Vezenkov, qui vient lui de commencer sa carrière en NBA avec les Kings. « Sasha ne m’a dit que du bien du club », livre-t-il. « On a passé du temps ensemble à Sacramento et on a beaucoup parlé. Il m’a dit de venir à l’Olympiacos. »

Même si elle a été très, très courte, son aventure aux États-Unis n’est pas pour autant définitivement terminée.

« Je n’ai pas fait une croix sur mon rêve de NBA parce que ça n’a pas marché cette année », assure le Serbe de 23 ans. « Je suis jeune et il y a un temps pour tout. Je pourrais peut-être revenir dans deux ou trois ans. De plus, si je reviens en NBA, je pourrais aller partout et pas seulement aux Sixers (qui l’ont drafté en 2021), qui étaient alors mon seul choix. » Mais qui ne comptaient pas vraiment sur lui puisqu’ils l’ont transféré à la première occasion…

Filip Petrusev Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 3 3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 2023-24 * SAC 2 3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 2023-24 * PHL 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Total 3 3 50.0 0.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.