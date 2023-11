Omer Yurtseven – Walker Kessler, le duo gagnant du Jazz

Après quatre défaites de suite, Will Hardy avait tiré la sonnette d’alarme à Salt Lake City. Il a bien fait puisque le Jazz vient de réagir avec deux succès de rang. Des victoires qui coïncident avec le retour de blessure de Walker Kessler et son association avec Omer Yurtseven.

Les deux pivots ont été essentiels dans les deux victoires contre les Pelicans. « Ils nous offrent une grosse présence des deux côtés du terrain. Avoir deux pivots traditionnels, ça nous a aidé dans ces deux matches », confirme le coach du Jazz pour le Salt Lake Tribune.

L’entraîneur a fait un choix fort en décidant de laisser Kessler sur le banc et de garder confiance en Omer Yurtseven pour commencer les matches. Une décision validée par les joueurs du Jazz.

« Omer est agressif, c’est un dur », commence Jordan Clarkson. « Il est très physique et puissant, et c’est parfait de l’avoir contre Jonas Valanciunas », poursuit Kelly Olynyk. « C’est un super joueur, très physique, très puissant, qui mérite plus de crédit. Il fait de bons écrans, joue dur et joue juste », assure même Kessler.

Un duo qui pèse 21 points, 18 rebonds et 4 contres

Dans ce deuxième duel contre New Orleans, le Turc a compilé 7 points, 10 rebonds et 2 contres en 22 minutes.

« Il est sans doute le seul joueur de notre équipe qui, physiquement, en un contre-un, peut essayer de gêner Valanciunas au rebond », estime Will Hardy. « Omer est bon rebondeur, mais avec un joueur comme Valanciunas, la plupart du temps, l’essentiel n’est pas de prendre le rebond, mais de s’assurer que lui ne l’aura pas. On a besoin de son impact physique sous le cercle. Ce qu’on lui demande, ce n’est pas très joli et ça ne récolte pas les louanges, mais ça a de l’importance pour gagner. »

De son côté, Walker Kessler a inscrit 14 points, pris 8 rebonds et contré deux shoots en 26 minutes. « Je pensais qu’il avait plus contré de shoots que ça », a commenté Jordan Clarkson.

Résultat des courses : les deux pivots ont compilé 21 points à 9/13 au shoot, 18 rebonds et 4 contres au total dans cette victoire et, avec deux succès d’affilée, le Jazz va mieux.