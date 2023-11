Entre grosse défense et jeu rapide, les Rockets cherchent le juste milieu

Les dunks de Jalen Green en seconde période face aux Nuggets ont fait plaisir aux fans du Toyota Center. Notamment parce que les phases de jeu rapide sont rares à Houston, avec des Rockets frileux en transition. Donc lâcher les chevaux, contre le champion en titre, a donné le sourire à l’arrière.

« Ce serait très agréable et on en a parlé avant le match d’ailleurs », annonce Jalen Green pour le Houston Chronicle. « On pourrait faire mieux sur jeu de transition. La défense est là, les courses pourraient être bien meilleures. »

Une attaque qui prend son temps

On le sait et on le voit depuis le début de la saison, Ime Udoka a changé le visage des Rockets en insistant sur la défense. Il a également installé une attaque qui aime travailler et prendre son temps.

« On est très bon sur demi-terrain, je crois qu’on est la cinquième meilleure attaque par possession sur demi-terrain », se réjouit le coach. « On veut progresser en contre-attaque. On est bon pour profiter des ballons perdus. Mais on veut jouer vite sur les shoots ratés, voire ceux réussis. On a mis l’accent sur le demi-terrain, sur le fait de ne pas gâcher des possessions, mais on aimerait jouer vite dès que c’est possible. »

Les chiffres le confirment : les Rockets sont la 26e équipe de la ligue aux points en contre-attaque. De plus, très patients, ils prennent la majorité de leur shoot dans la deuxième partie de la possession et beaucoup moins dans les dix premières secondes.

Priorité au rebond

Quand ils volent des ballons, ils courent, mais jamais après un rebond défensif, alors que c’est une tendance désormais généralisée en NBA. Pourquoi ?

« On a insisté sur le rebond, on veut que les cinq joueurs aillent sous le cercle pour se battre pour le rebond, donc il y a peu de courses », répond Ime Udoka. « On est bon après les ballons perdus, car on est jeune et athlétique. Au début de la saison, on était 27e au rebond défensif et maintenant, on est 5e. Donc ça freine nos transitions. »

Autre élément qui peut expliquer ce manque d’entrain : les fautes. Les Rockets en commettent 22 par match, c’est la deuxième pire moyenne de la ligue, derrière Detroit. « On fait trop de fautes », regrette l’entraîneur. Comme les Texans font des fautes, ils donnent des lancers-francs et après le passage sur la ligne et la remise en jeu, la défense adverse est déjà en place.

Une défense doit faire des choix car il est presque impossible d’être excellent dans tous les domaines. La base est bien installée à Houston, elle est solide et c’est déjà l’essentiel. Les courses, véritable axe de progression, viendront après.

« C’est clairement un domaine qu’on peut améliorer », reconnaît Fred VanVleet. « Cela ne demande pas un gros changement, c’est simplement un état d’esprit à avoir. On va nous voir jouer un peu plus vite, le coach en a parlé. Je pense qu’on va réussir à s’adapter. »