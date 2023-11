Jalen Green réveillé par Ime Udoka et Fred VanVleet

Depuis son excellent match contre les Lakers, le 8 novembre, Jalen Green était dans le dur. Sur les cinq derniers matches, il tournait en effet à seulement 15.8 points de moyenne et 30% de réussite au shoot, dont un faible 25% à 3-pts.

Ime Udoka s’est même passé de lui dans le dernier quart-temps face aux Warriors. Comme les Rockets restaient sur trois défaites, il fallait le réveiller. Le coach a donc eu une discussion avec l’arrière, en lui montrant des vidéos.

Un déclic visiblement puisque, contre Memphis, Jalen Green a inscrit 34 points à 13/26 au shoot. « Je n’ai fait que prendre ce que la défense m’a donné et quand j’ai mis mon premier tir primé, le panier est devenu plus gros », livre-t-il ainsi pour le Houston Chronicle.

Des paroles et des actes

« Je lui ai montré les shoots qu’il a laissés passer et dans ce match, il les a pris », raconte Ime Udoka. « Même s’il a manqué des tirs au début, il est resté agressif et a continué de tenter sa chance. Memphis lui a laissé des tirs, il en a profité. »

L’entraîneur texan n’a pas été le seul à parler avec le jeune talent. Fred VanVleet aussi a échangé avec son coéquipier, qui a mal démarré sa rencontre, en étant maladroit. Enfin, les deux hommes n’ont pas vraiment « échangé » puisque seul l’ancien de Toronto a ouvert la bouche.

« On peut faire beaucoup pour avoir de l’impact et l’énergie est contagieuse, qu’elle soit positive ou négative », explique le champion NBA 2019. « Notre énergie n’était pas bonne et je trouvais qu’il pouvait monter d’un cran au niveau de son intensité. Il l’a fait. C’était une bonne opportunité de le laisser s’exprimer, de lui donner le ballon. Il a été énorme en deuxième période. »

Le bon équilibre à trouver

Le monologue de Fred VanVleet a été apprécié par Jalen Green, qui y voit une différence avec les faibles Rockets des années précédentes.

« Je ne veux jamais faire ça à mes coéquipiers, surtout à ceux qui jouent dur, alors entendre cela, ça m’a fait passer à la vitesse supérieure », a-t-il réagi suite aux propos de son coéquipier. « Les deux dernières saisons, ça ne se serait pas passé ainsi. Personne n’aurait rien dit et on aurait continué de jouer comme ça, malgré cette énergie négative. Cette année, on a des vétérans qui parlent et c’est une bonne chose. »

Après son bon début de saison, le deuxième choix de la Draft 2021 a connu un coup de mou puis son meilleur match. Reste maintenant à trouver une certaine constance, entre le besoin d’être agressif et la nécessité d’être patient. « C’est un équilibre et je suis encore en phase d’apprentissage. Je ne veux ni trop ni pas assez forcer », conclut-il.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 12 31 39.5 35.4 78.1 0.3 4.3 4.6 2.8 1.8 0.5 2.3 0.4 18.0 Total 155 33 41.9 34.1 78.9 0.5 3.1 3.7 3.2 1.7 0.7 2.3 0.3 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.