Adrian Griffin assure que tout va bien avec Giannis Antetokounmpo

Face aux Sixers, on avait déjà vu Giannis Antetokounmpo refuser de sortir du terrain, alors que son nouveau coach, Adrian Griffin, voulait le remplacer. Bis repetita cette nuit, lors de la défaite (119-116) face aux Celtics.

Alors qu’il vient de se faire siffler un porter de balle, et que Boston mène de 14 points (84-70) à 5 min 58 de la fin du troisième quart-temps, le « Greek Freak » est appelé par son coach, qui veut faire rentrer Bobby Portis à sa place. On voit le Grec faire non de la main à son coach pour lui signifier d’annuler le changement.

Mais celui-ci a bien lieu et alors qu’Adrian Griffin tend sa main pour taper dans celle de son joueur, ce dernier l’évite et va s’asseoir sur la table de marque. Une discussion s’engage entre les deux hommes au bord du terrain…

Une remise en cause très visible

Finalement, Giannis Antetokounmpo repart sur le terrain 40 secondes plus tard, à la place de Brook Lopez. Il n’avait pas bougé de la table de marque. Le double MVP peut-il expliquer ce qu’il s’est passé ? « Non » a-t-il répondu en un seul mot, alors que son entraîneur avait de son côté sorti la langue de bois.

« Il voulait rester sur le terrain, je voulais lui permettre de souffler un peu. C’est tout » explique le coach. « Puis je lui ai dit de rester à la table de marque pour une possession, et il est retourné sur le terrain. »

Clairement, Giannis Antetokounmpo a forcé la main de son coach. Rien de dramatique, mais cette remise en cause visible des choix d’Adrian Griffin, dont c’est le premier poste comme « head coach », est étonnante de la part d’un joueur qui s’est toujours dit respectueux des choix de ses coachs précédents, Jason Kidd puis Mike Budenholzer.