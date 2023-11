La saison dernière, les Celtics avaient débuté la campagne dans des circonstances compliquées. Alors qu’ils avaient perdu les Finals 2022 face aux Warriors, et qu’ils pensaient entamer la campagne avec la bave aux lèvres, Ime Udoka était écarté par la franchise suite à sa relation extra-conjugale avec une membre de son staff…

Joe Mazzulla propulsé « head coach », Boston a ainsi vécu une drôle de saison, en s’inclinant finalement au Game 7 de la finale de conférence face à Miami. Cette année, la donne est ainsi différente puisque l’entraîneur a pu prendre ses marques, avec un staff étoffé et construit pour lui à ses côtés, mais ce sont les transferts qui auraient pu perturber l’équipe. Car après l’arrivée de Kristaps Porzingis en échange de Marcus Smart durant l’été, c’est Jrue Holiday qui a rejoint le Massachusetts, Malcolm Brogdon et Robert Williams devant faire leurs valises.

L’arrivée de Jrue Holiday chamboule tout

Un changement, début octobre, qui bousculait l’équilibre entrevu par les joueurs depuis plusieurs mois. Toute l’équipe s’était ainsi préparée à débuter les matchs avec Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Kristaps Porzingis sur le parquet. Sauf que l’arrivée de Jrue Holiday changeait forcément tout !

Jayson Tatum a ainsi pris les devants, réunissant les six titulaires potentiels pour mettre les choses au point.

« Je voulais qu’on se réunisse dans une salle et qu’on en parle » explique-t-il à ESPN. « Nous sommes tous êtres humains, avec des sentiments, et j’ai ouvert le débat. En gros, j’ai dit : ‘Nous sommes six. Seuls cinq d’entre nous peuvent jouer en même temps. L’un d’entre nous ne va pas toujours finir les matchs. Que ce soit juste ou pas, JB et moi allons probablement toujours commencer et toujours finir le match … Qu’il s’agisse de KP ou d’Al, l’un d’entre vous peut ne pas terminer un match, et il faut l’accepter’. »

Pour Kristaps Porzingis, cette petite réunion était essentielle. Elle a donné le ton de la saison, afin que tout le monde comprenne qu’il n’y avait qu’un seul but et un seul objectif, pour tous.

« Honnêtement, c’était un moment très important pour nous. Nous nous sommes regardés dans les yeux, nous avons compris que nous n’étions là pour une seule chose et que nous devions tous faire des sacrifices. »

Mais qui allait sortir du banc ? Joe Mazzulla a finalement opté pour titulariser Jrue Holiday, poussant Al Horford sur le banc. Un choix que le Dominicain a d’autant plus facilement accepté que le meneur était prêt à prendre ce rôle de 6e homme, malgré son statut, puisqu’il est le seul membre du groupe à avoir remporté le titre.

« J’ai été très impressionné par l’engagement de Holiday envers l’équipe, envers ce que nous essayons de faire », explique l’intérieur. « C’est un gars qui ne se cherche pas d’excuses. Il a dû traverser beaucoup de choses, avec le déménagement et le fait de s’habituer à un nouvel environnement, et nous lui en demandons beaucoup ».

Le leadership de Jayson Tatum

Kristaps Porzingis a aussi été bluffé par l’approche de son nouveau coéquipier, un « mec top ».

« Quand je suis sorti de cette réunion, mon respect pour lui a explosé », assure le Letton. « Et je le lui ai dit tout de suite. Son attitude dans cette réunion… Il l’a dit, il le pensait et nous savions qu’il le pensait (être 6e homme). Le fait d’être champion NBA, d’avoir toute cette expérience et d’arriver dans une nouvelle équipe, l’une des plus grandes rivales, et d’être comme ça… Ça a donné le ton pour tout le monde dans cette réunion.

Au final, c’est Al Horford qui a donc fait le plus gros sacrifice, mais le vétéran l’a accepté de bon cœur. Et c’était l’essentiel pour Jayson Tatum, qui respecte énormément son aîné, dont il est très proche.

« C’était le moment pour en parler, si on n’était pas d’accord. Je ne voulais pas qu’avant le début de la saison, tout le monde dise : ‘Oui, d’accord. Peu importe’. Et puis, vous savez, quelques défaites s’enchaînent, et les problèmes s’accumulent » détaille ainsi l’ailier. « C’était l’occasion pour nous d’être tous sur la même longueur d’onde et de dire que nous étions vraiment d’accord … Ce fut une excellente réunion. »

Une réunion saluée par Joe Mazzulla mais aussi par Al Horford, tant elle illustre également le leadership en développement de Jayson Tatum au sein de la franchise.

« Il a pris beaucoup de responsabilités. C’est une progression pour lui, et c’est bien de le voir continuer à avancer en tant que leader. Il n’a pas besoin d’être le gars qui parle tout le temps, mais sa présence se fait sentir. Il nous guide davantage en tant que groupe. J’ai l’impression qu’il commence à vraiment voir le tableau général. »

De quoi permettre à Boston de bien démarrer la saison, malgré les multiples changements, et de pointer en tête de la ligue à l’heure actuelle, avec 11 victoires en 14 rencontres disputées.