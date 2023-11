Pour les Bucks, des retrouvailles spéciales avec Jrue Holiday

Si les Celtics ont récemment manqué leurs retrouvailles avec Marcus Smart, puisqu’il est blessé, les Bucks ne vont pas rater celles avec Jrue Holiday, ce mercredi soir, dans le cadre de leur déplacement à Boston.

Le meneur a quitté Milwaukee cet été, en étant envoyé à Portland, pour faire venir Damian Lillard chez les champions 2021. Le revoir sous un autre maillot, c’est forcément un moment particulier pour les joueurs d’Adrian Griffin.

Un ami et un frère

« Ce sera bizarre », répond avec le sourire Bobby Portis pour le Milwaukee Journal-Sentinel. « Oui, on peut dire que ce sera étrange », poursuit Khris Middleton, et chaque joueur utilisera ce champ lexical pour décrire la rencontre à venir.

Après trois saisons passées dans le Winsconsin, Jrue Holiday a laissé une trace indélébile. Il fait partie de l’équipe championne en 2021, donc de l’histoire de la franchise.

« C’est compliqué de se le sortir de la tête. C’est notre frère. Quand on joue au Fiserv Forum et qu’on regarde la bannière de champion, on ne peut pas s’empêcher de penser à lui », avoue Bobby Portis. « C’est personnel car il était avec tout le monde, sur et hors des parquets. Il était l’ami de beaucoup de monde et un frère d’une certaine manière », rappelle Khris Middelton.

Thanasis Antetokounmpo dit même que l’ancien des Bucks a « une place dans mon cœur ». Brook Lopez va également dans ce sens. « C’est une personne tellement spéciale à mes yeux, ainsi que pour l’équipe et la ville. Ce n’est pas un ancien coéquipier comme les autres. Ce sera différent », annonce le pivot, confirmé par Pat Connaughton.

Giannis rappelle que Jrue Holiday va lui aussi retrouver les Bucks

Surtout que Brook Lopez va retrouver Jrue Holiday, qu’il n’a pas croisé depuis son transfert. « Je ne l’ai pas vu, il n’était pas à l’entraînement ce jour-là. Donc ce sera une première pour moi. Je suis impatient. »

Giannis Antetokounmpo, lui, a parlé avec son ancien coéquipier depuis son départ. Comme tous les autres Bucks, il sait que ce match ne sera pas anodin, mais revoir Jrue Holiday ne doit pas faire oublier le duel contre les Celtics.

« Ce sera vraiment étrange mais, au fond, il faut faire le boulot », déclare le Grec pour conclure. « Ce sera bizarre de voir un de nos frères jouer avec un autre maillot, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et lui aussi va trouver bizarre de nous affronter. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 14 35 43.5 34.9 77.3 2.1 5.3 7.4 5.1 1.5 0.6 2.1 1.0 12.8 Total 920 33 46.1 36.5 78.2 0.9 3.2 4.1 6.5 2.2 1.5 2.7 0.5 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.