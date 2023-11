Et un blessé de plus aux Grizzlies

Les pépins se succèdent à un rythme fou pour Memphis, déjà privé de six joueurs (Ja Morant suspendu, et Marcus Smart, Luke Kennard, Brandon Clarke, Xavier Tillman mais également Steven Adams, blessés) et qui a officiellement perdu Jake LaRavia pour une durée estimée à deux à trois semaines.

L’ailier des Grizzlies souffre d’une blessure peu commune : une déchirure de la cornée à l’oeil gauche ! Celle-ci est suffisamment sérieuse pour que le joueur soit contraint de subir une intervention chirurgicale.

Drafté en 19e position en 2022 par les Wolves avant d’être échangé, Jake LaRavia a participé à cinq matchs depuis le début de saison, et ne sera donc pas la perte la plus significative des Grizzlies.

C’est tout de même une possible rotation en moins pour Taylor Jenkins, et c’est d’autant plus dommageable pour l’intéressé puisqu’il venait d’être rappelé de G-League où il avait passé les trois dernières semaines.

Jake LaRavia Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MEM 35 12 38.9 33.8 77.8 0.5 1.3 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.0 2023-24 MEM 5 12 35.0 16.7 50.0 0.6 1.0 1.6 0.4 1.6 0.2 0.4 0.0 3.4 Total 40 12 38.3 31.3 72.7 0.6 1.2 1.8 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.