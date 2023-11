Jimmy Butler respecte la consigne du Heat : shooter davantage à 3-points

Fin de série pour Jimmy Butler la nuit passée. Sur le parquet des Bulls, le leader du Heat a manqué ses deux tentatives de loin. Celui-ci restait sur sept matchs consécutifs avec au moins un panier primé inscrit.

La statistique n’est pas si anecdotique quand on sait que Jimmy Butler ne l’avait jamais fait, en saison régulière, sur plus de trois rencontres de suite depuis qu’il porte le maillot du Heat. Habitué à envoyer de loin avec les Wolves ou les Bulls (plus de trois tirs à 3-points, jusqu’à 4.5 de moyenne), l’ailier a pourtant délaissé le tir extérieur depuis son arrivée en Floride, même s’il hausse le volume lors des playoffs.

Jusqu’à cette saison, puisque son quota de tirs dans ce contexte repart à la hausse. « Ces gars-là croient vraiment que je peux tourner à 50% à 3-points. J’aime beaucoup mes coéquipiers pour ça. ‘Prends-les chaque fois que tu es ouvert’, ce que je ferai. Si c’est ce qui se traduit par des victoires, alors on doit les prendre et je dois les réussir », résume Jimmy Butler, cité par le Miami Herald.

Des adversaires plus préoccupés par ses pénétrations

Ce pari est payant. Après 12 matchs, il tourne à 42% de réussite de loin, avec 2.6 tentatives par rencontre, son meilleur pourcentage en carrière, bien supérieur à sa moyenne depuis son arrivée en NBA (32%).

« Les gens pensent qu’il ne va pas tirer. On lui crie dessus, les entraîneurs lui crient dessus. Évidemment, il fait ce qu’il veut. Mais le fait qu’il nous écoute enfin et qu’il prenne des tirs rend notre équipe plus dynamique », juge Bam Adebayo, qui témoigne de la réticence passée de son coéquipier.

« Il s’agit d’une progression normale pour lui et d’une progression normale en tant que grand joueur, mais maintenant les équipes le mettent au défi de prendre ce tir. Les équipes font tout ce qu’elles peuvent pour essayer de l’éloigner de la raquette et de la ligne des lancers-francs », constate Erik Spoelstra, en sachant que son joueur est un spécialiste pour attirer les fautes, avec plus de 8 passage aux lancers-francs de moyenne.

Alors que Butler a amusé la galerie cette nuit avec un bras roulé à la Jabbar, le technicien ajoute : « Si vous lui permettez d’envoyer ce petit tir à 3-points, où il est très précis, je pense que c’est un bon tir pour notre équipe. Et jusqu’à ce que les ‘scouting report’ changent, on l’encourage à prendre ce tir. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 11 34 48.1 44.8 87.4 2.4 3.2 5.6 3.5 0.7 1.4 1.8 0.6 21.9 Total 765 33 46.8 32.4 84.3 1.6 3.7 5.4 4.2 1.4 1.7 1.6 0.5 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.