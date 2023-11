Bilal Coulibaly a tapé dans l’oeil de Giannis

Comme son pote Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly découvre les défaites à répétition, et cette nuit, ses Wizards ont pris une grosse fessée face aux Bucks d’un Giannis Antetokounmpo « injouable ».

Toujours utilisé en sortie de banc, le rookie de Washington a confirmé qu’il avait autant de culot que de sang froid, et il n’a pas grand-chose à se reprocher avec ses 12 points, 3 rebonds et 2 interceptions à 5 sur 7 aux tirs. Il signe d’ailleurs un troisième match à 100% à 3-points en une semaine ! Interrogé sur son jeune adversaire, Giannis lui prédit une très grande carrière.

Une attitude exemplaire

« Il a eu de très bons passages. Il a défendu très durement sur Dame et il n’avait pas peur de la situation » a apprécié le Grec. « Il a réalisé quelques coupes dans le dos, quelques dunks… en transition si je me souviens bien. Il a le bon état d’esprit : il n’essaye pas d’être flashy, il se donne à fond, il essaye de jouer comme il faut et d’aider ses coéquipiers. Plus il aura cette attitude, plus il aura la balle. Et plus il pourra jouer pour lui, et ses coaches lanceront des systèmes pour lui. Il faut qu’il continue à travailler sur son jeu et son potentiel sera sans limites ».

Quels sont les conseils à lui donner alors qu’il n’a qu’une dizaine de matches dans les jambes ?

« Qu’il continue de se donner à fond et qu’il reste quelqu’un facile à coacher » estime le « Greek Freak ». « La question est de savoir s’il y aura beaucoup de hauts et de bas, et il faut s’y préparer mentalement. Il faut être prêt quoi qu’il arrive. Peu importe ce qui se passe sur le terrain, il faut s’appuyer sur ce qu’on a au fond de soi : être un bosseur acharné. Pour moi, si on se comporte comme ça, on ne peut pas échouer ! Si je perds de 30 points, je continue, et le lendemain, je me réveille, et on gagne de 40… Et le lendemain encore, je me réveille et je vais sur le terrain… Quand on a cette mentalité, ce n’est qu’une question de temps avant d’exceller. »