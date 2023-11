Le MVP de la nuit | LaMelo Ball a gagné en épaisseur

Signer sa meilleure saison en carrière dans la plus grande « discrétion ». Voilà à quoi ressemble le début d’exercice de LaMelo Ball dont on a peu parlé jusqu’ici en raison des performances médiocres de son équipe. La réception des Celtics la nuit passée était l’occasion pour lui de faire du bruit, et le meneur des Hornets ne l’a pas ratée.

Si son coéquipier Miles Bridges a signé le panier de la gagne, c’est encore lui qui a été le moteur de son équipe pour répondre aux 45 points de Jayson Tatum. Aussi à l’aise à 3-points que dans ses finitions près du cercle dans ce match, le All-Star a multiplié les actions décisives dans le « money time », pour recoller au score.

Citons son panier à 3-points en transition, à 90 secondes de la fin, pour ramener son équipe à quatre points, sa finition au cercle avec « hang time » à sept secondes pour arracher la prolongation, son « cross » sur Jrue Holiday qui a fini sur les fesses avant de finir main gauche, sa passe en « back door » vers Gordon Hayward alors que Jayson Tatum s’était endormi…

LaMelo Ball a tout fait aux Celtics : 36 points (15/27 aux tirs dont 5/11 de loin), 9 rebonds, 8 passes et 2 interceptions pour 39 d’évaluation. Une performance, sa 6e déjà cette saison au-delà des 30 points inscrits, impressionnante aux yeux de son coach Steve Clifford qui rappelle la solidité défensive de l’adversaire du soir.

Plus à l’aise près du cercle

« Et sa défense s’améliore de plus en plus. C’est un joueur très talentueux. Et je dirais, je ne sais pas si cela se voit, mais à la salle de musculation, quand on regarde toutes les datas qu’on nous donne, il est beaucoup plus puissant qu’il ne l’était l’an dernier. Il n’a pas pu en faire beaucoup cet été sur le terrain ou sur le conditionnement physique à cause de son pied, mais il a passé beaucoup, beaucoup de temps à la salle de musculation. Et je crois que ça paye », analyse le technicien.

Il ajoute que ces statistiques dans les finitions au cercle, « même si c’est tôt dans la saison, sont bien meilleures qu’elles ne l’ont été ». Son meneur, capable de finir avec les deux mains, n’a en effet jamais été aussi adroit près du cercle en carrière (56%), tandis qu’il a légèrement réduit son volume de tirs à 3-points.

Le fait d’avoir pris un peu d’épaisseur est un facteur, tout comme le fait d’être libéré des pépins physiques.

« Je suis un peu plus en forme, j’ai quelques matches dans les jambes. Mon jeu est enfin en place, je me sens mieux maintenant », résume le joueur de 22 ans, limité à 36 matchs joués l’an dernier à cause de blessures à la cheville. Sur les bases de sa meilleure saison en carrière, au « scoring » et aux pourcentages de tirs, LaMelo Ball tourne à 32 points sur ses huit dernières sorties.

Le souci est que cela ne suffisait pas à gagner : les Hornets restaient sur quatre revers de suite et ne s’étaient imposés que trois fois cette saison. Alors battre les Celtics, « c’est une belle victoire. Je pense qu’il s’agit de l’équipe numéro un à coup sûr. On va essayer de construire là-dessus. […] Tout le monde était concentré. On savait qu’on était sur une série de défaites. On s’est dit qu’on devait gagner ce match si on voulait changer les choses. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 12 34 43.2 38.5 86.4 1.6 3.8 5.3 8.3 3.8 1.5 4.1 0.3 24.4 Total 174 32 42.6 37.8 83.2 1.3 5.0 6.3 7.4 3.1 1.5 3.3 0.4 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.