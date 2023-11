En mode épouvantail, Victor Wembanyama apprend la patience

Huit, c’est le chiffre du jour à San Antonio. Huit comme le nombre de défaites d’affilée. Mais aussi huit, comme le nombre de contres de Victor Wembanyama ! Face à Memphis et le meilleur défenseur de la NBA, le Français frôle le triple-double avec 19 points, 13 rebonds et 8 contres. « Wemby » égale le record de la saison de Brook Lopez, et il s’approche des neuf contres de Tim Duncan, réalisé en 2007.

Malheureusement, ça ne suffit pas et les Spurs glissent à la dernière place de la conférence Ouest. Pas de quoi entamer le moral du Français, car l’ambiance reste saine.

« Quand on perd, on perd ensemble »

« Nous avons un vestiaire très sain, des relations saines entre nous et, ce n’est pas du tout un problème », répond Victor Wembanyama à propos d’éventuelles tensions dans le groupe dans cette période. « Quand on perd, on perd ensemble. Si quelqu’un baisse la tête, nous allons l’aider. Si quelqu’un tombe sur le terrain, nous nous précipitons tous pour l’aider à se relever. »

Un journaliste américain lui demande si ses huit contres sont le signe que les équipes l’agressent davantage. « Je ne trouve pas. Je dirais même que c’est de moins en moins le cas » répond-il. Pourtant Jaren Jackson Jr n’a pas été avare en agression. Il a même beaucoup forcé, et il a été récompensé : 7 sur 20 aux tirs mais… 11 sur 12 aux lancers-francs pour l’intérieur vedette de Memphis.

Pour Gregg Popovich, la défaite fait partie de l’apprentissage, et il ne faut pas se laisser démoraliser. « Vous savez qu’il apprend, et je ne crois pas que nous soyons en train de surprendre le monde de quelque manière que ce soit. C’est clairement un processus d’apprentissage, mais il s’y prête. Et il s’en sort très bien » répète le coach des Spurs.

« Il est parfois difficile d’être patient »

Alors qu’ils ont récupéré le premier choix de la Draft, et un joueur au talent générationnel, les Spurs affichent un pire bilan que la saison dernière au même stade de la saison. Comment garder le moral malgré cette très mauvaise série ?

« Il y a des sacrifices à faire et nous sommes tous prêts à les faire, mais bien sûr, il est parfois difficile d’être patient », répond Victor Wembanyama. « Mais c’est comme dans la vie, c’est un combat de tous les jours. Je sais qu’à la fin de la saison, nous ne ressemblerons pas à ce que nous étions au début de la saison. Nous avons encore du chemin à faire. C’est la progression. Tant que vous continuez à voir clair, (et) que vous ne perdez pas votre objectif, tout va bien. Ce n’est pas encore une période difficile. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 12 30 43.6 27.9 77.1 2.0 7.3 9.3 2.3 2.6 1.1 3.9 2.2 19.3 Total 12 30 43.6 27.9 77.1 2.0 7.3 9.3 2.3 2.6 1.1 3.9 2.2 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.