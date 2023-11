Programme du soir | Stephen Curry de retour pour la revanche face au Thunder ?

En amont, Charlotte reçoit New York (00h00, beIN Sports 1) alors que New Orleans va tenter d’enchaîner face à Minnesota (01h00) et que Miami peut poursuivre sa série à Chicago (02h00, beIN Sports Max 4).

À 02h00, les Bucks, sans Khris Middleton mais sans doute avec Giannis Antetokounmpo, reçoivent les Mavericks, tandis que Victor Wembanyama et les Spurs vont tenter d’arrêter leur série de défaites face aux Grizzlies.

Programme complet

00h00 | Charlotte – New York (beIN Sports 1)

01h00 | New Orleans – Minnesota

02h00 | Chicago – Miami (beIN Sports Max 4)

02h00 | Milwaukee – Dallas

02h00 | San Antonio – Memphis

02h30 | Golden State – Oklahoma City