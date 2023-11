Un effet Herb Jones aux Pelicans

Chaque année, depuis l’arrivée de Willie Green, les Pelicans sont frappés par des coups durs, et cette saison ne déroge pas à la règle. Résultat : un passage compliqué avec cinq revers de suite du 5 au 13 novembre, mais l’équipe a vite rebondi en s’imposant face aux Mavs puis aux Nuggets, deux des meilleures formations de ce début de saison.

Pour le technicien de La Nouvelle-Orléans, cette double victoire a un nom : Herb Jones. « Ce n’est pas une coïncidence si on a gagné les deux matches depuis le retour d’Herb. Cela démontre combien il est important » insiste Willie Green, ravi de retrouver son ailier.

Un « glue guy »

Meilleur défenseur de l’équipe, Herb Jones a repris son rôle habituel de « glue guy » et de spécialiste du sale boulot. Face aux Nuggets, il compile 8 points, 5 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre en 37 minutes. On l’a vu, sur une même séquence, défendre sur Aaron Gordon, Reggie Jackson puis Christian Braun, et il en est sorti gagnant. Face aux Mavericks, il avait cumulé 19 points, 4 rebonds, 4 passes et surtout 5 interceptions.

« C’est un joueur incroyable, et c’est aussi une personne adorable » poursuit son coach. « Il a ce trait de caractère de débarquer chaque jour avec une extrême détermination. Parfois, ce qu’il réalise ne se voit pas dans les stats. Mais tous ses coéquipiers savent ce qu’il apporte comme leader, sur et en dehors du terrain. »

Une présence qui soulage Brandon Ingram et Zion Williamson, qui peuvent davantage se concentrer sur l’attaque, comme dans le 4e quart-temps où les deux se sont relayés pour répondre à Nikola Jokic. « En fin de match, on leur a donné la balle au milieu de terrain et on leur a permis de travailler l’un pour l’autre. Cela faisait plaisir à voir » a apprécié Willie Green.

Un 3e choc ce week-end

Le coach des Pelicans (6v-6d) est aussi récompensé d’avoir donné sa chance à Dyson Daniels, titularisé depuis deux rencontres. Le « sophomore » livre son match le plus complet en carrière avec 10 points, 9 rebonds et 7 passes.

« Ces deux derniers matches, nous avons vraiment bien joué collectivement », souligne le jeune Australien. « Lors de cette série de défaites, nous ne le faisions pas. Nous nous faisions botter les fesses. Nous étions dépassés aux rebonds. Les équipes nous malmenaient. Le fait que nous ayons joué contre deux bonnes équipes, et qu’on ait répondu présent est une bonne chose pour nous. »

Prochaine rencontre face aux Wolves, l’une des bonnes équipes de ce début de saison. Pour Herb Jones, une mission : limiter l’impact d’Anthony Edwards, l’un des meilleurs attaquants de la NBA.