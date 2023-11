Nouveau record en carrière à la passe pour Devin Booker

Les deux derniers matches montrent à quel point le retour de Devin Booker soulage Kevin Durant. La star de Phoenix tourne en effet à 34.5 points de moyenne à 70% de réussite au shoot et 80% à 3-pts contre Minnesota et Utah. Il a d’ailleurs livré une véritable symphonie à Salt Lake City.

Devin Booker aussi, dans un autre registre. Le nouveau meneur des Suns, en plus de marquer 24 points, a délivré 15 passes, son nouveau record puisque son ancien datait du 22 décembre 2018, avec 14 offrandes face à Washington.

« C’est l’un des meilleurs arrières de la ligue, et désormais, c’est un meneur de jeu – il joue ainsi – qui marque aussi. Il a donné 15 passes en perdant seulement un ballon », souligne admiratif Frank Vogel pour ESPN.

Devin Booker avait déjà donné six passes à l’issue du premier quart-temps et, dans cette victoire, ses receveurs préférés ont été Kevin Durant évidemment (cinq passes) et Drew Eubanks (trois).

« Il est tellement facile et ne courait pas après les passes décisives », commente l’ancien joueur des Warriors. « Il a joué avec le rythme du match et comme un parfait meneur de jeu durant cette rencontre. »

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 3 33 56.5 45.5 100.0 1.0 5.3 6.3 8.7 3.3 0.3 4.3 0.0 31.3 Total 533 34 46.1 35.7 86.9 0.6 3.4 4.0 4.8 3.0 0.8 3.1 0.3 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.