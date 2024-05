Danilo Gallinari ne pense pas à la retraite

Depuis ses belles années chez les Nuggets ou chez les Clippers, Danilo Gallinari est beaucoup moins dans la lumière. Mais le vétéran de 35 ans, qui sort d’une saison blanche après son opération du ligament croisé antérieur du genou, est toujours bien là.

Après son occasion ratée avec les Celtics, l’ailier-fort apporte un peu de jus aux Wizards, depuis leur banc. En moins de 15 minutes, il tourne encore à 9 points de moyenne (52% aux tirs).

Même si sur le plan collectif, cette saison n’a pas beaucoup d’intérêt pour lui par rapport à ses formations d’antan, l’Italien apprécie au moins le fait de retrouver des dirigeants (Michael Winger, Will Dawkins ou encore Wes Unseld Jr. qui était assistant aux Nuggets) pour lesquels il a déjà évolué par le passé.

« C’est toujours super d’avoir l’occasion de travailler avec des gens que l’on a déjà côtoyés et que l’on connaît très bien. La transition est meilleure et plus rapide. Ils ont été formidables avec moi dans cette transition entre Boston et Washington. La rééducation a été un moment crucial cet été où je devais continuer à travailler, et ils ont été géniaux. Je suis très heureux de travailler avec eux », se remémore le joueur de 35 ans.

Il pense aux Jeux olympiques

Et heureux de retrouver les parquets tout court. Avant de revenir cette saison, il n’avait plus enfilé de maillot NBA depuis les playoffs 2022 avec les Hawks. Certains, au regard de son âge, ont ainsi pu l’imaginer penser à la retraite. Mais cela ne semble pas être d’actualité.

« Tant que j’ai les jambes, je veux jouer. Quand vous aimez autant le basket, vous voulez jouer jusqu’à 70 ans, mais bien sûr les jambes ne seront plus là. Tant que mes jambes seront là, mon esprit sera toujours prêt à jouer et à être compétitif. J’ai juste besoin de mes jambes et tout ira bien », insiste l’Italien.

Ce dernier considère en avoir encore suffisamment sous le capot pour intégrer sa sélection nationale, avec laquelle il avait dû déclarer forfait lors de la Coupe du monde, pour les Jeux olympiques de Paris.

« Oui, bien sûr. Je n’ai jamais dit non à l’équipe nationale et je ne dirai jamais non. Je suis toujours disponible dans n’importe quel rôle dont ils ont besoin sur le terrain », assure Danilo Gallinari qui regrette que son équipe, 8e de la compétition, ait dû affronter « Team USA » en quart de finale. Et qui devra par conséquent passer par un Tournoi de Qualification Olympique afin de pouvoir disputer les prochains JO.

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 2023-24 * All Teams 49 13 43.7 32.3 85.7 0.4 1.8 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 5.7 2023-24 * WAS 26 15 43.5 31.3 83.9 0.5 2.5 2.9 1.2 1.0 0.2 0.5 0.1 7.0 2023-24 * MIL 17 9 37.8 17.6 88.9 0.4 0.7 1.1 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2023-24 * DET 6 15 54.5 58.3 87.5 0.3 2.0 2.3 2.0 1.5 0.3 0.2 0.3 8.7 Total 777 29 42.8 38.1 87.6 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 0.7 1.2 0.3 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.