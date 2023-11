Haywood Highsmith, le porte-bonheur du Heat

Chaque année, un joueur méconnu, voire inconnu, se révèle au Heat. Il y a eu dans le passé Duncan Robinson, Max Strus ou encore Gabe Vincent, et ce début de saison révèle les qualités d’Haywood Highsmith.

Auteur de 18 points lors du Game 1 des dernières Finals, cet ancien MVP de deuxième division NCAA s’est invité dans le cinq de départ du Heat, et depuis l’équipe ne perd plus !

« Haywood » répond simplement Jimmy Butler lorsqu’on lui demande cette nuit pourquoi le Heat tourne rond. « Parce qu’il est titulaire » ajoute-t-il, lorsqu’on lui demande pourquoi.

Après la blessure de Tyler Herro, on s’attendait à ce qu’Erik Spoelstra titularise Duncan Robinson, mais il a préféré miser sur les qualités défensives et la polyvalence d’Haywood Highsmith. Ce qui permet du même coup de conserver Duncan Robinson comme 6e homme, et tout le monde y trouve son compte.

Le dernier représentant de la Heat Culture

« Je trouve que nous sommes plus connectés les uns des autres, plus déterminés, plus concentrés » énumère Haywood Highsmith à propos de la bonne passe de Miami, qui reste sur sept victoires de suite. « Nous faisons simplement toutes ces petites choses qui sont utiles pour gagner. Quand l’attaque ne fonctionne pas, on sait qu’on peut compter sur la défense et réaliser des stops. On peut alors ensuite se projeter, courir sur jeu de transition et obtenir des paniers faciles ».

Résultat : le Heat a retrouvé ses vertus défensives autour de cet axe Butler-Highsmith-Adebayo, et ça fait la fierté d’Erik Spoelstra. « C’est notre identité, notre engagement » rappelle-t-il sur cette identité. « Cela demande beaucoup d’efforts chaque soir et je vois plus d’efforts répétés, plus d’engagement à faire des choses difficiles. C’est nécessaire pour avoir une très bonne défense. Ce n’est jamais facile avec la façon dont les équipes jouent, avec le rythme, le « spacing » et le talent. Mais nous montrons plus de détermination à faire ces choses difficiles. »

Pour se faire une place au Heat, et donc en NBA, Haywood Highsmith a choisi de se concentrer sur la défense, et cet ancien pensionnaire du championnat allemand ne cache pas ses ambitions.

« Je veux être moi-même, et le défenseur que je sais être » répond-il. « J’avais dit à des gens que j’ambitionnais de faire partie des All-Defensive Teams, et des choses comme ça. Donc je fais ce que j’ai dit, et comme ce n’est pas facile d’être un gars qui défend sur les meilleurs joueurs soir après soir, je dois juste continuer. »

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 8 26 44.2 31.3 81.8 0.6 2.1 2.8 1.4 2.0 1.3 0.6 1.0 8.1 Total 86 16 42.0 32.8 52.2 0.8 2.0 2.8 0.7 1.3 0.6 0.6 0.3 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.