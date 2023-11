À New Orleans, la confiance de Jordan Hawkins impressionne déjà

Le soir de la Draft, la sélection de Jordan Hawkins par les Pelicans était unanimement louée tant le club de New Orleans, en difficulté la saison passée dans l’exercice du tir extérieur (huitième plus faible total de tirs primés inscrits), avait grandement besoin de recruter un joueur capable de sanctionner derrière l’arc avec régularité.

Quelques mois plus tard, le constat est inchangé : les Pelicans ont fait le bon choix en sélectionnant en 14e position l’arrière champion NCAA avec Connecticut, assez largement considéré comme le meilleur shooteur de sa cuvée.

Après 11 matchs cette saison, dont 7 comme titulaire pour pallier l’absence de CJ McCollum, le natif du Maryland est effectivement leader de son équipe au total de tirs à 3-points marqués, avec 32 unités (pour 13.7 points par match). Deuxième du classement avec 26 tirs à 3-points, Matt Ryan a cependant pris… 30 tirs en moins !

La preuve de la confiance immense que Jordan Hawkins a en son tir, même si, forcément, ce côté « gâchette facile » se ressent aussi sur son pourcentage de réussite, un brin moins satisfaisant (32/89, soit 36%).

La mémoire courte

« On veut toujours que nos joueurs jouent avec confiance. Jordan, croyez-moi, est un de ces gars. Pas besoin de lui demander de shooter. Sa confiance est très élevée », assure en effet James Borrego, coach par intérim des Pelicans en ce moment. « Il joue avec un bon rythme, notamment en transition. Dans les ‘corners’, il est difficile à défendre. Et on adore la confiance qu’il a en lui, en ses capacités et en son tir. C’est pour cela que nous l’avons drafté. »

Être le shooteur qui gravite autour de CJ McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson, les trois initiateurs de l’attaque des Pelicans, et qui par ses mouvements offre des solutions dans cette attaque limitée derrière l’arc par le passé, c’est effectivement le rôle simple mais précieux de Jordan Hawkins, qui ne se fait pas prier pour dégainer.

« Toutes les équipes ont besoin d’un shooteur » résume ainsi l’arrière de 21 ans. « Je me fiche de manquer un tir, car je sais que le prochain fera ficelle. C’est la mentalité de base d’un shooteur, il faut avoir la mémoire courte. Donc je ne me morfonds pas si je rate un tir, car mon équipe a besoin que je continue de shooter. »

Silence, ça shoote…

Jordan Hawkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 NOP 12 29 38.0 35.9 84.0 0.8 3.3 4.1 1.9 2.1 0.7 1.1 0.0 13.2 Total 12 29 38.0 35.9 84.0 0.8 3.3 4.1 1.9 2.1 0.7 1.1 0.0 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.