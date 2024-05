Tim Hardaway Jr. à l’aise dans la course pour le trophée de meilleur 6e homme

On avait quitté Tim Hardaway Jr., début octobre, sur son enthousiasme à endosser le rôle de sixième homme des Mavs. Et la volonté de Jason Kidd qu’il se mêle à la course au trophée du meilleur remplaçant de la ligue. Un mois et demi plus tard, ces perspectives sont plus que d’actualité.

« Il est super en tant que sixième homme. Il sait ce qu’il représente pour nous. On sait tous qu’il peut être titulaire. Mais ce qu’il fait en sortie de banc pour nous, des deux côtés, il l’a fait depuis le début de saison, et on aura besoin qu’il continue à le faire. Je pense qu’il est très à l’aise dans ce qu’on lui a demandé de faire, et il le fait à un haut niveau », salue ainsi Jason Kidd, repris par Sports Illustrated.

Le coach des Mavs s’exprime à la sortie du match le plus accompli cette saison de son arrière. En l’absence de Kyrie Irving la nuit passée à Washington, Tim Hardaway Jr. a parfaitement répondu présent, toujours en sortant du banc, avec ses 31 points (11/20 aux tirs dont 7/11 de loin), 4 rebonds et 3 passes en 27 minutes.

« Je suis surtout heureux qu’on ait gagné. C’est la mentalité du joueur suivant. Tout le monde est venu aujourd’hui avec l’esprit revanchard (ndlr : après la lourde défaite chez les Pelicans la veille) et s’est assuré de ne pas être trop à l’aise et de jouer avec assurance, avec passion, en défense, en prenant des rebonds, en courant et en prenant du plaisir », énumère l’arrière, qui a manqué la barre des 10 points inscrits une seule fois cette année.

Des pourcentages en hausse

Du plaisir, Tim Hardaway Jr. en prend cette saison. Avec près de 19 points de moyenne, il se rapproche de sa meilleure moyenne en carrière signée avec les Knicks avant son arrivée à Dallas, en 2019. Surtout, alors que son adresse avait baissé ces deux dernières saisons, il est remonté à 44% de réussite, dont plus de 40% de loin.

Recordman jusqu’ici de plus grand nombre de paniers à 3-points inscrits en sortie de banc, il dispose de la deuxième meilleure moyenne aux points chez les remplaçants, derrière Kelly Oubre Jr.

Lui qui avait connu des soucis de santé avec sa cheville pourra mettre cette réussite sur le compte d’une meilleure santé. « Le fait d’avoir pu bénéficier d’une intersaison saine a vraiment été bénéfique pour moi et pour certains membres de l’équipe. Cela nous a permis de nous remettre en forme, de nous regarder dans le miroir et de voir qui nous sommes vraiment, de nous fixer des objectifs individuellement et collectivement pour l’équipe. »

Il ajoute : « Et je pense qu’on essaie simplement de faire de notre mieux pour éviter que ce qui nous est arrivé la saison dernière ne se reproduise. » À savoir connaître une fin de saison chaotique et ne pas parvenir à se qualifier pour les playoffs. À la deuxième place de l’Ouest (9-3), les Mavericks ont ainsi pris la saison par le bon bout.