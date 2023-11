Bilal Coulibaly : « On ne respecte pas les consignes »

« Il aura sa chance ». C’est ce qu’avait lancé Wes Unseld Jr avant la rencontre entre les Wizards et les Mavs. C’était sa réponse à une question sur Bilal Coulibaly, et la possibilité qu’il s’occupe de Luka Doncic. Effectivement, dès son entrée, le rookie de Washington s’est occupé du Slovène, et il s’en est plutôt bien sorti avec notamment cette séquence, en deuxième mi-temps, lorsqu’il enchaîne contre, puis alley-oop sur la superstar des Mavericks.

À l’arrivée, les Wizards ont encore perdu, mais Bilal Coulibaly a encore séduit avec 10 points, 8 rebonds, 3 passes et donc 1 contre en 28 minutes. À 80% aux tirs. Un match très propre, mais le Français est évidemment déçu.

« En début de match, on ne joue pas les uns pour les autres, on ne fait pas les rotations en défense, et on ne respecte pas les consignes » regrette-t-il, avant d’évoquer ce premier duel face à Luka Doncic. « J’adore son jeu, et c’est toujours bien d’affronter quelqu’un comme lui. J’ai beaucoup appris, et j’espère faire mieux la prochaine fois. »

Coulibaly prend la parole dans le vestiaire

Après une dizaine de matches, Bilal Coulibaly apparaît déjà comme le meilleur défenseur de son équipe, mais il se lâche aussi en attaque, avec davantage de prises de risques, balle en main. Et même s’il n’a que 19 ans, il se permet de prendre la parole dans le vestiaire.

« À chaque fois que je me retrouve face à une superstar, j’essaie de réussir un ‘stop’, et ça m’aide beaucoup » poursuit-il sur la défense. « En attaque, j’essaie juste de voir comment je peux aider l’équipe, qu’il s’agisse de mettre des paniers, ou de créer pour les autres. Dans les vestiaire, j’essaie de dire ce que je vois, et ce qu’on devrait faire. Si quelqu’un rate une rotation, je lui dis. Je dis qu’il faut rester concentré et appliquer ce qu’on nous a demandé. »