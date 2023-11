Marcus Smart rêve de voir les Grizzlies imiter le Heat

Principale recrue de l’intersaison du côté de Memphis, Marcus Smart est arrivé de Boston avec sa réputation de joueur dur à cuire, de défenseur hors pair mais aussi de cadre de vestiaire. Son expérience et son leadership devaient permettre à ces talentueux Grizzlies de passer au niveau supérieur.

Un peu plus de trois semaines après le début de la saison régulière, les points positifs ne sont guère nombreux, et Memphis est vraiment dans le dur, à la dernière place de la conférence Ouest.

La situation est délicate et inattendue pour une équipe qui a passé presque toute la saison dernière sur le podium de sa conférence. C’est aussi dans ces moments que le côté leader de Marcus Smart doit s’exprimer. L’arrière de 29 ans, qui s’est blessé à la cheville face aux Clippers, s’emploie donc à rappeler aux siens de rester humble, dans la victoire comme dans la défaite, dans le but de garder le cap et de continuer à travailler pour faire progresser ce groupe.

« On contrôle ce qu’on peut contrôler. En arrivant, nous savions que nous serions un peu désavantagés. Puis les choses ont commencé à se gâter pour nous. C’est la vie » philosophe l’ancien Celtic. « Tout ne sera jamais parfait. Il y a des choses qui arrivent. Il faut juste s’en sortir et trouver une solution. Pour nous, il y aura des hauts et des bas. Nous ne pouvons pas être trop optimistes, ni trop pessimistes. On contrôle ce qu’on peut contrôler, c’est-à-dire qu’on vient et qu’on bosse avec ce que nous avons ».

Les derniers exemples de Miami et Boston

Malgré la situation actuelle, Marcus Smart n’est pas du genre à baisser les bras. Ses Grizzlies vont remonter la pente, avec le retour de Ja Morant d’ici un bon mois, puis celui espéré de Brandon Clarke sur la deuxième partie de saison. Ce sera alors l’occasion d’opérer une montée en puissance en vue de la postseason et de se battre pour accrocher un spot dans le Top 8 final. Pour l’heure, Marcus Smart a des arguments pour légitimer ce scénario.

« Voilà comment je vois les choses, lorsque j’étais aux Celtics, nous avons atteint les Finales en 2022 alors que nous étions un match en dessous d’un bilan à l’équilibre à la moitié de la saison. La saison dernière, le Heat a atteint la finale après être passé par le Play-in. Ils ont perdu le premier match de ce tournoi, puis ont débuté les playoffs comme tête de série n°8, et ils ont battu toutes les équipes de l’Est pour atteindre les Finals. Des choses comme ça peuvent arriver. Nous sommes au début de la saison et nous avons le temps. Lorsque j’étais aux Celtics et que nous étions à mi-saison, le temps était très limité. C’était la même chose à Miami. Le temps était très limité. Nous, nous avons assez de temps pour régler le problème. Nous devons continuer. Comme ce fut le cas contre les Clippers. Ce match montre ce qui peut se passer si on continue à avancer et à essayer de trouver des solutions ».

Bien négocier le retour de Ja Morant

Bien sûr, Marcus Smart sait aussi que le salut de Memphis passera en grande partie par le retour de Ja Morant et le coup de boost que cela pourra éventuellement donner au reste de l’équipe pour finir la saison sur une meilleure note. Autant dire qu’il va également falloir prendre soin du mental de celui qui a été le leader incontesté de l’équipe depuis son arrivée en NBA. Et de ce côté pour l’instant, ça ne se passe pas trop mal !

« Je lui dis simplement que tout va bien, pour qu’il n’ait pas l’impression d’avoir laissé tomber les autres ou que personne ne veut plus de lui… Qu’il ne pense pas qu’on ne le comprend pas ou qu’on ne comprend pas ce qu’il traverse. On sait tout ça. On veut juste qu’il sache qu’on est là pour lui et qu’on va continuer à jouer et travailler jusqu’à ce qu’il revienne. Ensuite, quand il reviendra, on sera en course ».

Au même titre que son coach, Taylor Jenkins, qui a récemment mis en avant le bon comportement du meneur ces dernières semaines. l’ancien des Celtics a loué l’attitude de Ja Morant depuis le début de saison en coulisses.

« Il est toujours là. Il fait tout ce qu’il peut faire. Il est accessible. Compte tenu de sa situation, il est là. Il parle constamment. Il s’assure d’être avec les autres joueurs. Il pose des questions et apprend. Il enseigne aussi à tous les autres. Il y a beaucoup de nouveaux qui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent dans l’organisation. Le fait de pouvoir compter sur quelqu’un comme Ja, qui a été ici et qui connaît tout, nous a un peu aidés. Il a été formidable pour établir cette relation ».

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 11 30 42.9 29.5 81.0 0.3 2.2 2.5 5.0 3.2 2.0 3.4 0.4 12.5 Total 592 30 38.7 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.