Une Giannis Immortality 3 aux couleurs de la Grèce

En marge de la Zoom Freak 5, Nike fait de son mieux pour soigner la deuxième ligne signature de Giannis Antetokounmpo, la Giannis Immortality, 3 en l’occurrence, un modèle plus abordable que la ZF5 et forcément un peu moins sophistiqué.

La marque à la virgule en est déjà à son huitième coloris avec cette fois cette version nommée « Greece x Nigeria » aux inspirations tirées du drapeau grec et aux couleurs emblématiques du pays où Giannis Antetokounmpo est né. Le bleu se présente dans un dégradé du foncé au clair sur la tige, avec les contours du Swoosh inversé et du logo du joueur sur la languette en beige. Le reste est complété par du blanc, à l’arrière de la chaussure et sur la semelle intermédiaire.

La Nike Giannis Immortality 3 est disponible sur Basket4ballers au prix de 90 euros.