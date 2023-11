Steve Clifford rend hommage à la créativité d’Erik Spoelstra

Et de six ! Remonté sur le podium de la conférence Est, le Heat a remporté cette nuit une 6e victoire de suite, mais aussi la 4e de rang à l’extérieur. Sur chaque banc, des coaches d’expérience, avec d’un côté Erik Spoelstra, en poste depuis 15 ans à Miami, tandis que Steve Clifford a débuté sa carrière comme « head coach » en 2013. Un point commun : ils ont tous les deux débuté en bas de l’échelle.

« Lui et moi avons commencé il y a longtemps », confirme Steve Clifford au Sun-Sentinel. « Nous avons été scouts ensemble lorsque j’étais aux Knicks et lui au Heat. Nous avons donc beaucoup voyagé ensemble et nous avons toujours été de bons amis. »

Quand Erik Spoelstra s’était adapté au « Three Amigos »

Une amitié qui s’est transformé en respect, voire en admiration, au regard du palmarès de « Spo » avec trois titres NBA et six Finals, mais aussi par sa capacité à créer une identité.

« Il le fait si bien depuis si longtemps, et l’une des choses que j’ai toujours respectées, c’est la manière avec laquelle il a radicalement changé leur façon de jouer après Coach Riley. Alors qu’à cette époque, il n’y avait personne de meilleur que lui » rappelle Steve Clifford. « Cela ne se fait pas en un jour. On n’arrive pas un matin en se disant : ‘Je vais changer la défense sur pick-and-roll’. C’est une bataille de tous les jours. Quand ils ont créé leur « Big Three », il est devenu plus conceptuel avec eux. Je pense qu’avec Pat Riley, ils avaient des systèmes et des variations, et c’était réglé comme une horloge. Au bout d’un an avec ces gars, Erik a effectué un ajustement important : moins de systèmes mais davantage de concepts ».

« Chaque année, le Heat trouve des solutions »

Autre changement important : le choix de la défense de zone. « Le Heat et les Blazers sont les seules équipes qui défendent en zone » poursuit le coach de Charlotte. « Tous les autres, on le fait aussi. Car tout le monde les voit jouer, et c’est très efficace. Mais ils jouent en zone. Alors que nous autres, on se place en zone. On se positionne, mais on ne sait pas quoi faire, et on se remet en individuelle. »

Pour Steve Clifford, ce n’était pas donc une surprise de voir le Heat en finale NBA, alors même que Jimmy Butler et ses coéquipiers ont dû sortir du « play-in ».

« Erik a fait tout ce qu’il fallait pour en arriver là. Quand vous regardez les playoffs, il faut être bon dans de nombreux domaines. Pour moi, c’est Denver qui a le plus d’atouts en attaque. Mais Miami a la meilleure défense, et c’est pour moi un hommage à sa manière de faire. Chaque année, le Heat trouve des solutions dans sa manière de jouer, et au fur et à mesure de la saison, ils parviennent au niveau supérieur. »