Rodrigue Beaubois se porte candidat pour les Jeux olympiques de Paris

Rodrigue Beaubois et l’Equipe de France, c’est très compliqué. Une blessure au pied avait ainsi privé l’arrière de Dallas de la Coupe du monde 2010 au dernier moment. On pensait que ce n’était alors que partie remise mais l’actuel joueur de l’Anadolu Efes n’a en fait jamais porté le maillot bleu…

Encore à l’occasion de la Coupe du monde 2023, il avait refusé la sélection alors qu’il avait pourtant déclaré en amont que l’Equipe de France était « sûrement la seule chose qui manquait à sa carrière ».

« Je ne veux pas parler du passé, mais me concentrer sur le futur. Cela n’a malheureusement jamais pu se faire jusqu’ici, pour différentes raisons. Des fois, c’était de mon côté – des histoires de blessures, des problèmes tantôt personnels, tantôt professionnels -, des fois du leur, un choix car ils n’étaient pas intéressés, ce que je respecte car on a beaucoup de talent en France et c’est ainsi » explique-t-il ainsi dans les colonnes de L’Equipe.

Mais le meneur/arrière, qui a brillé pour porter son équipe à la victoire face à Monaco en Euroleague (21 points, 5 passes) hier soir, semble cette fois décidé à porter le maillot des Bleus pour les JO de Paris.

« Alors disons-le : je suis plus que partant pour les JO 2024. Il est encore tôt. Vincent (Collet) aura le choix. Mais s’il m’appelle, que je n’ai pas de problème de blessure – je touche du bois ! – ou de contrat, je serai là. C’est ma dernière chance de faire partie de cette équipe. Je veux vivre ça. En plus c’est à Paris. Cela n’aurait rien changé à ma déclaration, mais c’est la cerise sur le gâteau … Je ne peux pas être plus clair, là, non ? »