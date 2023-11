Face aux Grizzlies, les Lakers avaient sacrément réglé la mire

Sur les dix premiers matchs de la saison, les Lakers affichaient la 29e adresse extérieure de NBA, avec seulement 30.4% de réussite derrière la ligne à 3-points. Pour autant, Darvin Ham n’était pas du tout inquiet.

« Non, les gars essaient encore de trouver leur rythme et leur synergie collective les uns avec les autres, pour comprendre les tendances et les habitudes de leurs coéquipiers » expliquait le coach. « On encourage les gars à shooter s’ils sont ouverts. S’il y a une meilleure action à faire, il faut la faire. Mais ça va venir. »

Et ça n’a pas mis longtemps puisque Los Angeles a égalé cette nuit un record de franchise avec 22 tirs à 3-points réussis, sur seulement 35 shoots. Soit un exceptionnel 63% de réussite collective !

Hormis le 0/3 de Christian Wood, tout le monde a ainsi participé à la fête avec 6/8 pour D’Angelo Russell, 4/4 pour Austin Reaves, 3/3 pour Rui Hachimura, 3/5 pour Cam Reddish, 3/6 pour LeBron James, 2/5 pour Taurean Prince ou encore 1/1 pour Max Christie. Le « King » a même pu s’économiser, ne restant que 23 minutes sur le parquet.

« On ne veut jamais être le gars qui rate quand toute l’équipe shoote bien » explique ainsi LeBron James sur cette adresse générale. « On veut participer et faire partie de la fête. C’est vraiment une bonne soirée de tirs pour nous ce soir, et une bonne victoire (134-107) pour nous ».

C’est ainsi la troisième victoire consécutive des Lakers, toujours invaincus à domicile (5-0) et qui basculent dans le positif (6 victoires – 5 défaites) pour se hisser à la 7e place de l’Ouest.

Ce match leur permet également de faire un sacré bond au classement de l’adresse à 3-points puisque, ce matin, ils grimpent carrément de six places pour se retrouver 23e, avec 34% de réussite de loin. Juste derrière les Warriors.