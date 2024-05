Luka Doncic a retrouvé le plaisir de jouer avec Dallas

Parmi les grosses déceptions de la saison dernière, les Mavericks ont attaqué fort ce nouvel exercice, puisqu’ils affichent un bilan de 8-2 après dix matchs. Tout simplement le meilleur de la conférence Ouest, à égalité avec les champions en titre de Denver, et le meilleur de la franchise depuis… 2007/08.

Forcément, Luka Doncic ne peut que se réjouir de ce départ canon, surtout que s’il maintient ce rythme, à titres individuel et collectif, cette campagne 2023/24 pourraît être celle qui le consacre enfin en tant que MVP.

Rien à voir avec la saison dernière

Mais s’il continue certes de briller –et progresser– à titre personnel (32.6 points, 8.5 passes, 8.4 rebonds et 1.3 interception, à 53% au shoot, 42% à 3-points et 79% aux lancers…), le Slovène apprécie surtout de pouvoir le faire au sein d’une équipe qui gagne et où tout le monde aime à se côtoyer.

« On pratique un bon basket et on s’implique en défense. Tout le monde prend du plaisir et on s’amuse bien », constate-t-il ainsi, alors que ces deux aspects avaient manqué à Dallas en fin de saison dernière.

Collectivement, Luka Doncic savoure en tout cas le côté « altruiste » qui se manifeste déjà chez ses Mavericks, qui n’hésitent pas à se « partager la balle ».

Alors même que beaucoup émettaient des doutes quant à son association avec Kyrie Irving…

« C’est bien mieux [que la saison dernière]. Quand tu gagnes, tout va pour le mieux. Il y aura des périodes plus délicates, car la saison est longue, donc on doit garder la même énergie aussi longtemps que possible, mais tout est super jusqu’à présent », juge ainsi le meneur de 24 ans. Pourvu que ça dure, donc.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 Total 400 35 47.0 34.7 74.7 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.